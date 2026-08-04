La UFC se encuentra de luto, luego de confirmarse que Allan Nascimento, peleador brasileño en la categoría de peso mosca, murió a los 34 años de edad.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, Allan Nascimento sufrió un infarto mientras dormía, sin que los servicios de emergencia lograran reanimarlo.

¿Quién fue Allan Nascimento? Peleador brasileño de peso mosca de la UFC

Originario de São Paulo, Allan Nascimento, mejor conocido como “Puro Osso”, era un atleta brasileño que competía en la división de peso mosca de la UFC.

Era conocido por su gran pasión por las artes marciales mixtas, a las que dedicó más de 15 años de su vida.

Muere a los 34 años Allan Nascimento, peleador de la UFC (Allan Nascimento / FB)

¿Qué edad tenía Allan Nascimento?

Allan Nascimento nació el 11 de septiembre de 1991, por lo que al momento de su muerte, el 3 de agosto de 2026, tenía 34 años de edad.

¿Quién era esposa de Allan Nascimento?

Según información de sus redes sociales, Allan Nascimento no estaba casado al momento de su muerte.

¿Qué signo zodiacal era Allan Nascimento?

Allan Nascimento nació un 11 de septiembre, por lo que de acuerdo con la astrología occidental era del signo zodiacal Virgo.

Muere a los 34 años Allan Nascimento, peleador de la UFC (Allan Nascimento / FB)

¿Cuántos hijos tenía Allan Nascimento?

De acuerdo con información de sus redes sociales, Allan Nascimento no tenía hijos.

¿Qué estudió Allan Nascimento?

No se cuenta con información acerca del último grado de estudios de Allan Nascimento.

El atleta se enfocó en desarrollar su carrera deportiva desde la adolescencia, logrando poseer el grado de cinta negra en jiu-jitsu brasileño (BJJ).

¿En qué trabajó Allan Nascimento?

Allan Nascimento era un peleador profesional de artes marciales mixtas (MMA) en la UFC, especializado en la categoría de peso mosca. Formaba parte del reconocido equipo Chute Boxe Diego Lima en la ciudad de São Paulo, Brasil.

Durante su carrera acumuló un récord profesional en la UFC de 22 victorias y 7 derrotas.