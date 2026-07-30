El cine español está de luto. Manolo Solo, actor reconocido por su versatilidad y ganador del Premio Goya en 2016 por Tarde para la ira, murió a los 62 años víctima de cáncer.

La Academia de Cine de España confirmó que su muerte ocurrió la madrugada del 30 de julio de 2026 y que el velatorio se realizará en el tanatorio de San Isidro, Madrid.

Con una trayectoria marcada por películas como El laberinto del fauno, Celda 211 y La isla mínima, será recordado como uno de los intérpretes más sólidos de su generación.

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