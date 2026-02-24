Con el evento UFC México 2026 regresa la empresa de artes marciales mixtas este sábado 28 de febrero. Siete peleadores mexicanos estarán en el octágono de la Arena Ciudad de México.

Brandon Moreno vs Lone’er Kavanagh Marlon Vera vs David Martínez Imanol Rodríguez vs. Kevin Borjas Daniel Zellhuber vs King Green Edgar Chairez vs Felipe Bunes Santiago Luna vs Ángel Pacheco Cristian Quiñonez vs Kris Moutinho

La pelea estelar de UFC México 2026

Brandon Moreno vs Lone’er Kavanagh se medirán en la pelea estelar de UFC México 2026, el sábado 28 de febrero en la Arena CDMX.

La UFC regresa con Brandon Moreno como figura estelar de la cartelera, pactada a cinco rounds en el peso mosca.

Brandon Moreno en acción (KATELYN MULCAHY / Getty Images via AFP)

Marlon Vera vs David Martínez, una pelea generacional

El ecuatoriano Marlos “Chito ” Vera regresa a México como uno de los nombres fuertes del peso gallo, ante David Martínez en UFC México 2026.

El ‘Black Spartan’ mexicano, David Martínez, en pleno ascenso y con par de victorias contundentes, llega con la misión de reafirmarse como una amenaza real de la división gallo.

David Martínez es peleador de UFC y médico del IMSS. (Edgar Hernández/SDP Deportes)

Imanol Rodríguez debuta en UFC ante Kevin Borjas

El peleador mexicano Imanol Rodríguez debutará en UFC México 2026 tras ganarse su contrato en el DWCS 2025 y formar parte del equipo de Daniel Cormier en TUF 33.

Kevin Borjas, de Perú, ya sabe lo que es vencer a un mexicano en su casa, cuando superó a ‘Lazy Boy’ Rodríguez en 2025.

Otras peleas de mexicanos en UFC México 2026

Daniel Zellhuber vs King Green

vs King Green Edgar Chairez vs Felipe Bunes

vs Felipe Bunes Santiago Luna vs Ángel Pacheco

vs Ángel Pacheco Cristian Quiñonez vs Kris Moutinho

Hora y canal para ver UFC México 2026

La Arena Ciudad de México recibirá el evento UFC México 2026, que se realizará de la siguiente manera.