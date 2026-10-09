José Mourinho, entrenador del Real Madrid, defendió a Kylian Mbappé calificando de ridícula y exagerada la polémica mediática generada en torno a los días de descanso y la recuperación del delantero francés durante la Fecha FIFA.

De cara al partido del Real Madrid ante Villarreal, José Mourinho criticó a la prensa por la manera en que trataron el tema de Kylian Mbappé.

Me parece ridículo todo lo que estáis diciendo de Mbappé. El Madrid es el Madrid y siempre hay que sacar algo. Esperaba que la primera pregunta sería la única sobre el partido” José Mourinho, entrenador del Real Madrid

Mourinho dijo que buscan generar ambiente hostil para Mbappé

José Mourinho acusó a la prensa de buscar generar un ambiente hostil para que los aficionados en el Santiago Bernabéu piten a Kylyan Mbappé, y destacó eso representaría una “gran victoria” para ellos.

Pensaba que teníais casos suficientes reales en el mundo del fútbol... pero parece que no ha sido suficiente. Ni casos gigantes como el del City, la difícil situación de mi país con Cristiano y con su entrenador... pero no ha sido suficiente. José Mourinho, entrenador del Real Madrid

Kylian Mbappé sufrió una lesión con la selección de Francia (Khalil Hamra / AP Photo/Khalil Hamra)

El entrenador espera que el Bernabéu sea capaz de ser justo con Mbappé cuando salte a la cancha para encarar al Villarreal en LaLiga, en busca de recuperar el liderato de la competencia.

Yo le prometo al Bernabéu que si un jugador del Madrid no se comporta como jugador del Real Madrid, falla, no cumple con sus obligaciones como jugador o como ciudadano, no va a ver a ese jugador en el banquillo. No van a poder pitarlo porque va a estar en casa." José Mourinho, entrenador del Real Madrid

Mbappé será titular con el Real Madrid ante el Villarreal

Tras ironizar sobre las críticas a Mbappé por sus salidas y paseos en bicicleta, Mourinho confirmó que el francés será titular y aseguró que si juega es porque cumple con su compromiso profesional las 24 horas.

Explicó que, los jugadores del Real Madrid han sido ejemplares en su situación profesional, todo estaba definido y se controlaron los descanso.