Las comparaciones con Lionel Messi siempre han existido y ahora salió a la luz una joya del Barcelona que pareciera tener los mismos rasgos que el crack argentino.

El hombre de Messi quedó marcado para siempre en la historia del FC Barcelona y a pesar de su polémica salida, el argentino dejó un legado que será imposible de igualar para cualquier futbolista.

Desde España, la afición del FC Barcelona espera la llegada de un jugador que tenga las características futbolísticas de Messi y si bien, Lamine Yamal ha mostrado grandes cualidades, desde la Masía vieron a una joya que podría ilusionar a los culés.

David Moreno, la joya del Barça que sufre problemas de crecimiento como sufrió Messi

Recientemente se reveló que el joven David Moreno, de 13 años de edad, deslumbra por su juego y sus goles en la Masía, además de que tiene un parecido a Messi por su forma de jugar, por lo que ya llamó la atención del FC Barcelona.

La Masía del Barcelona es conocida por tener jugadores jóvenes con mucho futuro y que después la rompen en el primer tiempo, en esa faceta hay pocos clubes que pueden competirle a los culés y por eso, se jactan de tener a los mejores canteranos como Messi.

David Moreno (🇪🇸/012) vs RCD Espanyol - 2 Goles | "Mini" Superestrella ⭐🚀 pic.twitter.com/yxG7kYlisl — Talentos Españoles / Jesús Mayor (@talento20Espano) April 6, 2025

David Moreno inició con el Levante, pero en 2023 se unió con 11 años al FC Barcelona, por lo que ha llamado la atención de todos y ya lo ven como el nuevo Messi. Es jugador zurdo y a pesar de jugar como volante, pasa mucho tiempo en el ataque y sus movimientos con el balón son parecidos al astro argentino, asimismo, tiene problemas de crecimiento como el astro argentino.

David Moreno scores a banger for Infantil A in his first game back after suffering from growth problems. 1G + 1A for the 13-year-old in this match. #fcblive 🔥⭐ pic.twitter.com/lhZzuSaMwb — BarçaTimes (@BarcaTimes) November 8, 2025

En la última temporada, la nueva joya del Barcelona sumó 28 goles, por lo que también tiene ese instinto goleador de Messi.

¿Hay comparación entre Lamine Yamal y Messi?

Antes de la nueva joya del FC Barcelona, David Moreno, no se puede dejar fuera a Lamine Yamal, quien también es canterano del equipo culé y tiene una zurda muy buena que se asemejan mucho a las de Messi.

Por lo que desde el Barcelona esperan que el caso de Lamine Yamal rinda frutos y pueda tener asegurado un gran futuro con el club blaugrana por muchos años.