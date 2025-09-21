Donovan Carrillo sigue haciendo historia para México. Se ha clasificado a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 y de gran manera.

Así es, Donovan Carrillo volverá a la máxima justa que puede enfrentar en el patinaje artístico. Son en los Juegos Olímpicos Milán-Cortina 2026 en donde se ven a los mejores del mundo.

Ahora el mexicano se tendrá que preparar para lograr un mejor lugar a la última vez que llegó a unos Juegos de Invierno. Pero veamos cómo consiguió ese pase tan deseado.

¿Cómo le fue a Donovan Carrillo? El mexicano buscó su pase a los Juegos Olímpicos Milán-Cortina 2026

Donovan Carrillo compitió en el Clasificatorio de Patinaje Artístico Beijing 2025 por un lugar a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. Tras quedar en tercer puesto logró el ansiado pase.

En la etapa definitiva, Donovan Carrillo presentó su rutina a ritmo de Elvis Presley con canciones como: “In my way”, “El rock de la cárcel”, y “Little Less Conversation”.

Después de un gran desempeño y un control técnico casi perfecto, le otorgaron 137.39 unidades, por lo que obtuvo la medalla de bronce y la posibilidad de estar en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán- Cortina 2026.

“Estoy muy agradecido por tener la oportunidad de competir en los Juegos Olímpicos por segunda vez. Me siento honrado de conocer a esta nueva generación de atletas; es increíble ver cómo el deporte ha crecido tanto en los últimos cuatro años. Es muy inspirador ver cómo todos lo están haciendo tan bien, cómo están superando sus propios límites y haciendo sentir muy orgullosos a sus países“, comentó el atleta mexicano.

¡A Juegos Olímpicos ✈️🎟️❤️!



Donovan Carrillo 🇲🇽 logra su boleto a los Juegos Olímpicos de Invierno ❄️, Milán-Cortina 🇮🇹 2026



Vean su reacción al final 🤩

Felicidades @DonovanDCarr 🎆 pic.twitter.com/eXDTMcijj9 — Fan de México🇲🇽🔜LA2028🇺🇸 (@MLosAngeles2028) September 21, 2025

¿Cuándo don los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026? La justa que enfrentará Donovan Carrillo

Donovan Carrillo ya sabe lo que es ir a unos Juegos Olímpicos de Invierno, lo hizo en Beijing 2022. Si bien no obtuvo un mal resultado, finalizó en la posición 22.

Ahora, Donovan Carrillo tendrá otra oportunidad para brillar en los Juegos Olímpicos Milán-Cortina 2026 que se celebrarán del 6 de al 26 de febrero del año próximo.