Keylor Navas se convirtió en nuevo refuerzo de Pumas y si alguien puede hablar desde el conocimiento del arquero de Costa Rica como del impacto de su llegada a la Liga MX es Miguel Herrera, esto debido a que el técnico lo dirige en la Selección tica, por lo que ha podido conocer como es dentro y fuera del campo.

Durante la charla con SDP Deportes, Miguel Herrera hizo énfasis en que, pese a que Keylor Navas ya había renunciado a la Selección de Costa Rica, lograron convencerlo de seguir en esta etapa del proceso y el resultado fue positivo, por lo que ya pudo dirigir al hoy ya guardameta de Pumas.

“Mi contacto con él fue mucho después porque Keylor había renunciado a Selección. Tuvimos él y nosotros el gusto de acercarnos, los dos queríamos estar ahí, yo quería que él estuviera en la Selección y él quería regresar a la Selección, no despedirse como se fue. El convencimiento no fue tanto, estábamos convencidos los dos y llegó, llegó un líder”, expresó el Piojo.

El secreto de Keylor Navas en Costa Rica que reveló Miguel Herrera

Miguel Herrera confesó algo de lo vivido con Keylor Navas en Costa Rica. Y es que por el recorrido internacional que el cancerbero ha tenido, pensó que se encontraría con una personalidad seca y complicada, pero lejos de eso, dijo haber sumado a un líder, además de buen compañero.

“Yo no pensaba que me iba a encontrar a un tipo así, pensaba que me iba a encontrar a un tipo más seco, más osco por las circunstancias, lo que ha vivido, haber estado donde estaba y, al contrario, llegó un tipo extraordinario, muy bueno, muy noble, muy del compañero, muy metido en el grupo”, confesó Miguel Herrera sobre su experiencia con Keylor Navas en Costa Rica.

Con base en esto, Miguel no duda que Keylor aportará ese mismo liderazgo y compañerismo al vestidor de unos Pumas ansiosos de recuperar el protagonismo en la Liga MX que han perdido en los últimos años.

Keylor Navas y el futuro de la portería en Costa Rica

Antes de que Keylor Navas decidiera volver a la Selección de Costa Rica, Miguel Herrera había echado mano de Patrick Sequeíra en la portería; sin embargo, con el retorno de la figura histórica tica, el arquero que milita en Portugal tuvo que volver a la suplencia.

En ese sentido, el Piojo resaltó la forma en la que todos en Costa Rica ven a Keylor Navas y con su regreso a la Selección tica, considera que a Sequeira le toca aprender lo más posible a sabiendas de que el futuro del arco costarricense está en sus manos.

“Encontramos al jugador que necesitábamos a pesar de que teníamos un buen arquero en los pies de Sequeira. Obviamente todos vemos a Keylor como lo que es hoy en día. Sequeira está muy consciente y viene el aprendizaje, cerrar el aprendizaje porque Sequeira es el futuro de la Selección”, sentenció.

El elogio de Miguel Herrera a Keylor Navas por la atajada a Raúl Jiménez

Para dimensionar lo que representa Keylor Navas actualmente en la Selección de Costa Rica, Miguel Herrera se refirió a la atajada que le hizo a Raúl Jiménez en un disparo que, a decir suyo, pocos porteros en el mundo pueden atajar.

“Creo que hay pocos porteros en el mundo tapan esa pelota. La mayoría se le quedan viendo, el remate de Raúl fue extraordinario, la jugada fue muy rápida, peor te encuentras con este tipo que da el paso y tiene esa calidad y esa agilidad para sacar la pelota”, remató.