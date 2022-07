Miguel Herrera, técnico del Club Tigres, dio marcha atrás y negó que haya criticado la contratación de Dani Alves, por parte del Club Pumas.

El entrenador del Club Tigres, Miguel Piojo Herrera, ya no recuerda cuándo ironizó con la posible llegada de Dani Alves al futbol mexicano.

Dani Alves llegará esta tarde a la Ciudad de México, para reportarse con el Club Pumas, con el que jugará por un año.

Esto de entrada no le gustó a Miguel Herrera, quien no le dio importancia al arribo de la exfigura del FC Barcelona y la selección de Brasil.

El Piojo Herrera se burló de la llegada de Dani Alves

Miguel ‘Piojo’ Herrera negó que haya ironizado con la llegada de Dani Alves al futbol mexicano.

Cuando se comenzaban a esparcir los rumores de la contratación del brasileño por parte del Club Pumas, el Piojo, técnico del Club Tigres, comentó: “Quién no quisiera tener a Dani Alves”.

La realidad es Miguel Herrera que no lo tomó muy en serio, criticando la edad en la que llega el brasileño: “Tener a un jugador de esa edad es más por el nombre y más mediáticamente que por lo que da en la cancha”.

Y bromeó: “Yo quiero al Dani, pero el que jugaba con Pep Guardiola” en el FC Barcelona.

Miguel Herrera se desdice sobre Dani Alves

A Miguel Herrera entrenador del Club Tigres, se le olvidó cuando se burló de la contratación de Dani Alves por parte del Club Pumas.

El Piojo ya no recordó cuando ironizó con la llegada del ex astro del FC Barcelona y el París Saint Germain, ahora dijo que ya no lo dijo.

“Lo dije primero, a donde llegue Dani Alves será una bomba, es un extraordinario jugador…”, comentó.

Y aseguró que: “En ningún momento dije que no era un buen jugador, no dije esa estupidez, hoy Dani Alves es una noticia bomba”.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok