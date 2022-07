Miguel Herrera ahora critica sueldo de periodistas; acá ganamos mucho más, afirma el estratega de Club Tigres.

Y es que, Miguel Herrera vuelve a ser blanco de críticas pues en conferencia de prensa arremetió contra los comentaristas y periodistas, pues aseguró que él de su lado gana más.

La razón fue por los comentarios que le hicieron respecto a Rafael Carioca quien fue relegado a la banca y el Piojo explotó por eso.

“De repente hay un comentarista que cree que sabe, ganamos mucho más de este lado y creen que sabe y opina, habla y dicen que estaba peleado con Carioca, pueden sentar aquí a Carioca o preguntárselo ustedes”, dijo.

Asimismo, aseguró que no tiene nada en contra del jugador pero él trabaja en función del equipo y por eso había tomado la decisión de dejarlo en la banca.

“No tengo nada contra él, el muchacho está trabajando muy bien, mi decisión del equipo la tengo que tomar yo, nada más son once jugadores y tengo 24 de gran calidad”, agregó.

Ya no bastó con el: Yo si jugué y tú no



Ahora, cortesía de @MiguelHerreraDT , llega el “Yo sé porque ganó más dinero de este lado que de aquel”



Que bendición Miguel, que puedas ganar fortunas, Dios te de más, pero que pobreza mostraste para argumentar pic.twitter.com/gLNEnA4SsX — PACO VELA (@PacoVela14) July 18, 2022

Miguel Herrera responde a las críticas

Miguel Herrera mencionó que llegó a Club Tigres para quedarse mucho tiempo más y al ser un equipo que ha ganado mucho la exigencia es mayor.

“Desafortunadamente no se nos han dado las cosas, nos hemos quedado en dos semifinales, quieren que me echen, ¿vine para que me echaran?, vine a uno de los grandes equipos del futbol mexicano para quedarme mucho tiempo”, agregó.

Miguel Herrera cree que tiene un equipo consistente

En ese sentido, Miguel Herrera aseguró que la presión no hará que decaiga su ánimo, además cree que ve a todos los futbolistas por igual.

“Puedo estar bien, contento y cobrando bien, si viniera a no tener presión, mejor no vengo. La presión no me hace mella, lo que veo en la cancha, de los muchachos (me agrada), reitero, veo futbolistas, no nacionalidades, ni sueldos, ni nada, a todos parejos”, sentenció.

