A pesar del buen inicio del América en la Liga MX, la directiva azulcrema está cerca de fichar a Miguel Borja, seleccionado colombiano que se convertiría en el centro delantero de las Águilas.

De acuerdo a reportes de prensa, América tiene negociaciones avanzadas para la llegada de Miguel Borja al equipo azulcrema, donde Henry Martín y Pantera Zúñiga ya no son soluciones.

América tiene un principio de acuerdo por Miguel Borja

La directiva del América ya llegó a un principio de acuerdo con el Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos, para concretar el traspaso del atacante de 33 años Miguel Borja.

A cambio de una cifra cercana a los 2 millones de dólares, América conseguiría a un goleador consolidado que firmaría un contrato por dos años bajo la dirección técnica de Guillermo Almada.

Miguel Borja ha jugado en equipos como River Plate (Natacha Pisarenko / AP)

¿Por qué busca un delantero el América?

El América necesita un delantero que compita con Henry Martín por la titularidad, debido a que el sudamericano Raúl Zúñiga no entra en los planes del cuerpo técnico.

Además de Martín, solo hay jóvenes atacantes en el América, que debido a los compromisos que tiene además de la Liga MX, requiere de más opciones.

Cabe recordar que Miguel Borja estuvo a punto de jugar en la Liga MX con Cruz Azul, pero La Máquina no pudo liberar una plaza de extranjero a tiempo y el jugador tuvo que marcharse a Medio Oriente.