A pesar del buen inicio del América en la Liga MX, la directiva azulcrema está cerca de fichar a Miguel Borja, seleccionado colombiano que se convertiría en el centro delantero de las Águilas.
De acuerdo a reportes de prensa, América tiene negociaciones avanzadas para la llegada de Miguel Borja al equipo azulcrema, donde Henry Martín y Pantera Zúñiga ya no son soluciones.
América tiene un principio de acuerdo por Miguel Borja
La directiva del América ya llegó a un principio de acuerdo con el Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos, para concretar el traspaso del atacante de 33 años Miguel Borja.
A cambio de una cifra cercana a los 2 millones de dólares, América conseguiría a un goleador consolidado que firmaría un contrato por dos años bajo la dirección técnica de Guillermo Almada.
¿Por qué busca un delantero el América?
El América necesita un delantero que compita con Henry Martín por la titularidad, debido a que el sudamericano Raúl Zúñiga no entra en los planes del cuerpo técnico.
Además de Martín, solo hay jóvenes atacantes en el América, que debido a los compromisos que tiene además de la Liga MX, requiere de más opciones.
Cabe recordar que Miguel Borja estuvo a punto de jugar en la Liga MX con Cruz Azul, pero La Máquina no pudo liberar una plaza de extranjero a tiempo y el jugador tuvo que marcharse a Medio Oriente.