Michel Bauer fue anunciado como el nuevo asesor comercial del Atlante, equipo que regresó a la Liga MX para el Apertura 2026.

De cara al futuro inmediato y con el objetivo de potenciar la estructura corporativa y los ingresos económicos de los Potros de Hierro, el Atlante decidió hacer la incorporación de Michel Bauer.

El Club de Futbol Atlante informa la incorporación de Michel Bauer como Asesor Comercial de la institución, quien se suma al proyecto con el objetivo de fortalecer y consolidar el crecimiento del club en esta nueva etapa." Atlante

La experiencia de Michel Bauer en el futbol mexicano

Michel Bauer cuenta con más de tres décadas de trayectoria en la comercialización deportiva y la industria de medios de comunicación.

Bauer aportar la experiencia adquirida en proyectos de gran escala deportiva al Atlante, que necesita consolidarse de nueva Cuenta en la Liga MX.

El nuevo asesor del Atlante, fue presidente ejecutivo del Club América (2008-2011) y, de forma más reciente, clave en la organización del Mundial de la FIFA en México como Host City CEO / Manager de la Ciudad de México.

En su nuevo rol con el Atlante, Bauer trabajará de la mano con el presidente del club, Emilio Escalante, Emilio Escalante Jr. (vicepresidente) y Jorge Santillana (director deportivo).

Atlante busca solidificar su estructura directiva con Michel Bauer

La incorporación de Michel Bauer, compartió el Atlante en un comunicado, forma parte de la suma de talentos en el club para seguir construyendo el proyecto sólido y competitivo “que esté a la altura de nuestros Potros de Hierro”.

Atlante tuvo un inicio prometedor en el Apertura 2026 con Miguel Herrera como entrenador, pero con el paso de las jornadas se ha rezagado en la tabla de posiciones.