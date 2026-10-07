Michel Bauer Tapuach es un empresario y directivo mexicano con una trayectoria de más de tres décadas vinculada con los medios de comunicación, el futbol y la comercialización deportiva. El 7 de octubre de 2026, el Atlante anunció su incorporación como asesor comercial, en el marco de la reestructuración del club tras su regreso a la Liga MX.

¿Quién es Michel Bauer?

Michael Bauer es un directivo con experiencia en la industria deportiva y de medios. Su nombre cobró notoriedad en el fútbol mexicano principalmente por su paso como presidente del Club América, cargo que ocupó entre 2008 y 2011

Su llegada al Atlante se produce mientras los Potros de Hierro buscan fortalecer su estructura institucional y comercial en su regreso al máximo circuito. El club señaló que Bauer se suma para contribuir a la estrategia comercial y al crecimiento de la institución.

¿Qué edad tiene Michel Bauer?

El asesor comercial del Atlante no ha hecho pública su fecha de nacimiento.

¿Michel Bauer tiene hijos?

Michael Bauer ha mantenido un perfil bajo, por lo que se desconoce sobre su vida personal

¿Qué estudios tiene Michel Bauer?

Michael Bauer no ha detallado sobre sus estudios, por lo que se desconoce sobre este dato.

¿En qué ha trabajado Michel Bauer?

La trayectoria profesional de Michel Bauer está relacionada con la comercialización y administración deportiva. Antes de incorporarse al Atlante, fue ejecutivo de Televisa en el área de comercialización, posición desde la que participó en negocios vinculados con los medios y el deporte.

Entre 2008 y 2011, Bauer ocupó la presidencia del Club América. Durante ese periodo, el equipo tuvo como entrenadores a Ramón Díaz, Jesús Ramírez, Manuel Lapuente, Carlos Reinoso y Alfredo Tena. Dejó la presidencia en noviembre de 2011.

Posteriormente continuó desarrollando actividades dentro del ámbito empresarial y deportivo. Su experiencia también lo llevó a participar en proyectos internacionales relacionados con la industria del fútbol.

En 2026 estuvo al frente de la planificación, comercialización y activación de las actividades de la Ciudad de México como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, bajo el cargo de Host City CEO/Manager. Forbes México reportó que Bauer contaba entonces con más de 30 años de experiencia en medios y deportes.

Ahora, en octubre de 2026, Michel Bauer se incorpora al Atlante como asesor comercial, con la encomienda de fortalecer esta área y acompañar el proyecto de los Potros de Hierro en su regreso a la Liga MX