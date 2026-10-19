León vs Atlante en la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 19 de octubre a las 19:06 horas por Fox One y Tubi.

Partido: León vs Atlante

Fase: Jornada 11 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Lunes 19 de octubre de 2026

Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nou Camp

Transmisión: Fox One y Tubi

León vs Atlante: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA?

El lunes 19 de octubre de 2026 continúa la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA con el partido León vs Atlante.

León vs Atlante: Horario del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 19:06 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido León vs Atlante de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

León vs Atlante: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA?

El partido León vs Atlante podrá verse a través de las señales de Fox One y Tubi.