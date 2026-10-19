León vs Atlante se miden en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 4-1 en el Estadio Nou Camp. Conoce las posibles alineaciones del partido.

León vs Atlante: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA

León 4-1 Atlante es el pronóstico en el partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: León 4-1 Atlante.

León vs Atlante: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido León vs Atlante, en la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

León

Portera: Natalia Acuña

Defensas: Valeria Razo, Brenda Díaz, Claudia Anguiano y Esquivias

Mediocampistas: Marlyn Campa, Sandra Camacho, Alexa Hernández y Vianney Alemán

Delanteras: Alexia Villanueva e Itzel Alemán

Atlante

Portera: Riley Melendez

Defensas: Ana Lorena Torres, Elizabeth Estrada, Selene Valera, Guadalupe Sánchez y Judith Félix

Mediocampistas: Karen Becerril, Andrea González, Conni Herrera y Nailea Vidrio

Delanteras: Samaria Gómez, Ricshya Walker

León vs Atlante: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA

León vs Atlante en la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 19 de octubre a las 19:06 horas por Fox One y Tubi.