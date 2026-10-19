León vs Atlante se miden en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 4-1 en el Estadio Nou Camp. Conoce las posibles alineaciones del partido.
León vs Atlante: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA
León 4-1 Atlante es el pronóstico en el partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: León 4-1 Atlante.
León vs Atlante: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido León vs Atlante, en la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
León
- Portera: Natalia Acuña
- Defensas: Valeria Razo, Brenda Díaz, Claudia Anguiano y Esquivias
- Mediocampistas: Marlyn Campa, Sandra Camacho, Alexa Hernández y Vianney Alemán
- Delanteras: Alexia Villanueva e Itzel Alemán
Atlante
- Portera: Riley Melendez
- Defensas: Ana Lorena Torres, Elizabeth Estrada, Selene Valera, Guadalupe Sánchez y Judith Félix
- Mediocampistas: Karen Becerril, Andrea González, Conni Herrera y Nailea Vidrio
- Delanteras: Samaria Gómez, Ricshya Walker
León vs Atlante: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga Femenil BBVA
León vs Atlante en la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 19 de octubre a las 19:06 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: León vs Atlante
- Fase: Jornada 11 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 19 de octubre de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nou Camp
- Transmisión: Fox One y Tubi