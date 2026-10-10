Querétaro vs Atlante juegan en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-1 en el Estadio La Corregidora. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Querétaro vs Atlante: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de la Liga MX
Querétaro 2-1 Atlante es el pronóstico en el Estadio La Corregidora, como parte en la Jornada 11 del Apertura 2026.
Pronóstico: Querétaro 2-1 Atlante.
Querétaro vs Atlante: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Querétaro vs Atlante, en la Jornada 11 de Liga MX en su Apertura 2026.
Querétaro
- Portero: Guillermo Allison
- Defensas: Bayron Duarte, Diego Reyes, Lucas Abascia y Daniel Parra
- Mediocampistas: Carlo Adriano, Santiago Homenchenko y Mateo Coronel
- Delanteros: Enzo Giménez, Paulo Víctor y Alí Ávila
Atlante
- Portero: Oscar Jiménez
- Defensas: Armando Escobar, Eduardo Tercero, Aaron Quirós y Walter Clar
- Mediocampistas: Jhojan Julio, Eugenio Pizzuto, Martín Fernández y Christian Bermúdez
- Delanteros: Martín Sarrafiore y Jairón Charcopa
Querétaro vs Atlante: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX
Querétaro vs Atlante se miden en la Jornada 11 de la Liga MX. Sábado 10 de octubre a las 17:00 horas por Fox One.
- Partido: Querétaro vs Atlante
- Fase: Jornada 11 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio La Corregidora
- Transmisión: Fox One