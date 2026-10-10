Querétaro vs Atlante juegan en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-1 en el Estadio La Corregidora. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Querétaro vs Atlante: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de la Liga MX

Querétaro 2-1 Atlante es el pronóstico en el Estadio La Corregidora, como parte en la Jornada 11 del Apertura 2026.

Pronóstico: Querétaro 2-1 Atlante.

Querétaro vs Atlante: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Querétaro vs Atlante, en la Jornada 11 de Liga MX en su Apertura 2026.

Querétaro

Portero: Guillermo Allison

Defensas: Bayron Duarte, Diego Reyes, Lucas Abascia y Daniel Parra

Mediocampistas: Carlo Adriano, Santiago Homenchenko y Mateo Coronel

Delanteros: Enzo Giménez, Paulo Víctor y Alí Ávila

Atlante

Portero: Oscar Jiménez

Defensas: Armando Escobar, Eduardo Tercero, Aaron Quirós y Walter Clar

Mediocampistas: Jhojan Julio, Eugenio Pizzuto, Martín Fernández y Christian Bermúdez

Delanteros: Martín Sarrafiore y Jairón Charcopa

Querétaro vs Atlante: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX

Querétaro vs Atlante se miden en la Jornada 11 de la Liga MX. Sábado 10 de octubre a las 17:00 horas por Fox One.