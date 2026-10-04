Tijuana vs Atlante se midieron en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado a favor de las Xolas.

Después del 1-0 en la cancha del Estadio Caliente, la escuadra fronteriza llegó a 9 puntos en el Grupo B de la Liga Femenil BBVA

Atlante, por su parte, se quedó en 7 unidades en el penúltimo lugar del Grupo A del Apertura 2026.

Marcador final: Tijuana 1-0 Atlante

Atlante no pudo sumar en Tijuana (@XolosFemenil)

Tijuana vs Atlante: así se definió el partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA

Tijuana salió como ligero favorito para ganar en calidad de local al Atlante Femenil, y aunque no lo hizo con claridad, se llevó los tres puntos.

El partido Tijuana vs Atlante se definió rápido a favor de la escuadra local, y las azulgranas no pudieron responder en el resto del duelo en la frontera.

Gol del partido Tijuana vs Atlante:

Minuto 11: Gol de Claudia Ibarra (Tijuana 1-0 Atlante)

¿Cuándo vuelven a jugar Tijuana y Atlante en la Liga Femenil BBVA

En la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA, Tijuana y Atlante buscarán mejorar su ubicación en la competencia del Apertura 2026.

Tijuana visita a Puebla el sábado 17 de octubre, mientras que Atlante cerrará la Jornada 10 en la cancha de León, el lunes 19 de octubre.