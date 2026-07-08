Didier Deschamps, DT de Francia, confirmó las malas noticias para su jugador Michael Olise, pues la apelación por la tarjeta amarilla que recibió en octavos de final del Mundial fue rechazada el miércoles por la FIFA.

Tras esa decisión, Olise tendrá que jugar con mucho cuidado en el partido Francia vs Marruecos, pues de recibir otra tarjeta amarilla, se perdería una posible semifinal en caso de que avance la selección europea.

“No hubo ningún cambio en lo que respecta a la tarjeta amarilla de Olise. Recibimos esta mañana la decisión de la FIFA de que se mantenía la tarjeta amarilla” Didier Deschamps, DT de Francia

¿Por qué apeló Francia la tarjeta amarilla que recibió Michael Olise?

La federación francesa de futbol apeló la tarjeta amarilla que recibió Michael Olise durante el partido ante Paraguay, luego de un altercado con Matías Galarza.

El jugador paraguayo cayó al suelo durante un forcejeo y Michael Olise fue amonestado por haber sujetado de manera brusca a su rival.

El árbitro Ilgiz Tantashev amonestó a Michael Olise en el Francia vs Marruecos (Petr David Josek / AP Photo/Petr David Josek)

Francia no tuvo la misma suerte de Estados Unidos

Francia aprovechó que Estados Unidos tuvo éxito en la apelación por el castigo a su jugador Folarin Balogun, para buscar que Michael Olise fuera perdonado por la FIFA.

Sin embargo, la suerte de Francia no fue la misma que la de Estados Unidos, y Michael Olise deberá jugar bajo el riesgo de ser suspendido,

Francia busca acercarse a la final del Mundial 2026, y si elimina a Marruecos será la tercera selección en alcanzar las semifinales en tres torneos consecutivos, uniéndose a Alemania y Brasil.