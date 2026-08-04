Georgina Rodríguez, modelo y empresaria argentina, ha construido una sólida carrera más allá de ser pareja de Cristiano Ronaldo.
Fundadora de la marca de ropa OM By G y copropietaria de la clínica de injertos capilares Instarya Hair Medical Clinic, se ha consolidado como una de las influencers más destacadas de España.
Su trayectoria incluye trabajos en Gucci y Prada, portadas en revistas como Vogue y la creación de su propio reality show en Netflix, además de colaboraciones en la industria musical.
¿Quién es Georgina Rodríguez?
Georgina Luisa Rodríguez Hernández nació en Buenos Aires y tiene la nacionalidad española por su madre, quien es originaria de Murcia.
La modelo ha sido portada en revistas como Vogue y La Gazzetta del Sport, además de que tuvo su propia docuserie en Netflix.
¿Qué edad tiene Georgina Rodríguez?
Georgina Rodríguez nació el 27 de enero de 1994; actualmente tiene 32 años de edad.
¿Quién es el esposo de Georgina Rodríguez?
Georgina Rodríguez no está casada, pero lleva 10 años de relación con Cristiano Ronaldo y anunciaron su compromiso a finales de 2025.
¿Qué signo zodiacal es Georgina Rodríguez?
Georgina Rodríguez es Acuario.
¿Cuántos hijos tiene Georgina Rodríguez?
Georgina Rodríguez tiene seis hijos:
- Cristiano Jr
- Eva Ronaldo
- Mateo Ronaldo
- Alana Martína Ronaldo
- Bella Esmeralda Ronaldo
- Ángel Ronaldo
¿Qué estudió Georgina Rodríguez?
Georgina Rodríguez estudió danza clásica e inglés en Reino Unido y contabilidad práctica en el Centro de Estudios Financieros.
¿En qué ha trabajado Georgina Rodríguez?
Georgina Rodríguez trabajó como niñera en Reino Unidos y al volver a España trabajó en tiendas como Gucci y Prada.
La modelo era vendedora de Gucci cuando conoció a Cristiano Ronaldo; posteriormente fue modelo para la revista Grazia, Men’s Health, Geamorous y Yamamay.
Ha sido portada de revista como Vogue y en 2018 fue la española con mas seguidores en Instagram.
En 2021 lanzó su su marca de ropa OM By G y es copropietaria de la empresa de injertos capilares Instarya Hair Medical Clinic.
Georgina Rodríguez lanzó su reality show en Netflix y fue modelo en un video de Sebastián Yatra en 2023.