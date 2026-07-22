El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Chiqui Tapia, deberá presentarse el 30 de julio ante la Corte del Distrito Sur en Florida, de los Estados Unidos.

De acuerdo con el portal Todo Noticias, Claudio ‘Chiqui’ Tapia fue citado a declarar como parte de la investigación sobre la estructura financiera de contratos comerciales de la AFA.

Sin embargo, hasta el momento, no existen imputaciones ni acusaciones formales en Estados Unidos contra Tapia.

La misma citación alcanza al tesorero, Pablo Toviggino -de 47 años-, así como al empresario Javier Faroni -de 55 años- y a Diego Lucero.

Claudio Fabián Tapia. Presidente de la Asociación de Futbol Argentino (@chiquitapia / Instagram)

AFA es investigado por presunto lavado de dinero y fraude bancario

AFA está en la mira del FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presunto lavado de dinero y fraude bancario.

La pesquisa se centra en el manejo irregular de más de 300 millones de dólares canalizados a través del sistema financiero estadounidense mediante contratos comerciales y patrocinadores.

¿FBI incautó el teléfono de Chiqui Tapia?

Distintos medios de comunicación, al igual que Todo Noticias, aseguran que tras el cierre del Mundial 2026, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) demoraron al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York.

Durante un operativo, a Chiqui Tapia, así como a otros directivos del AFA, les habrían solicitado sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

El procedimiento provocó la demora del vuelo chárter AR1971 de Aerolíneas Argentinas, que partió hacia Buenos Aires, el pasado lunes 20 de julio.

Informe que la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) desmintió mediante un comunicado firmado por el abogado Gregorio Dalbón.

“Es rotundamente falso. Ninguno de los episodios descriptos tuvo lugar” Gregorio Dalbón. Abogado AFA

Una vez que negó la existencia del operativo en el aeropuerto de Nueva York, se aclaró que la demora fue por cuestiones logísticas.