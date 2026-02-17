México vs Portugal de Cristiano Ronaldo sí jugarán en la reapertura del Estadio Banorte, confirmó la Federación Mexicana de Futbol.

Este martes 17 de febrero, la Femexfut apagó los rumores acerca de un posible cambio de sede del partido México vs Portugal, que sí jugarán el 28 de marzo en el Estadio Banorte.

Partido de preparación: México vs Portugal | 28 de marzo | Estadio Banorte

Cristiano Ronaldo sí jugaría vs México en reapertura del Estadio Banorte (ESPECIAL)

Sin Plan B para el partido México vs Portugal

Ante los rumores que señalaban un posible Plan B por parte de la Federación Mexicana de Futbol, para realizar el partido México vs Portugal, la Femexfut aclaró que sí se jugará en el Estadio Banorte.

La cita ya es conocida para la visita de Portugal de Cristiano Ronaldo al Estadio Banorte, será el 28 de marzo de 2026.

La Selección Mexicana recibirá a Portugal en el Coloso de Santa Úrsula, que se encuentra en plena remodelación rumbo al Mundial 2026.

Las dudas y los rumores fueron borrados de tajo, y todo estará listo para que México vs Portugal se midan en la reapertura del Estadio Banorte.

¿Cuándo vuelve a jugar México? El Tri continúa su preparación rumbo al Mundial 2026 (MexSport via APG Noticias / MexSport via APG Noticias)

Una dura prueba para México vs Portugal

Cuando México reciba a Portugal de Cristiano Ronaldo el 28 de marzo de 2026, en juego no habrá nada de manera oficial, pero será una gran prueba para el Tri de Javier Aguirre, a pocos meses del inicio del Mundial 2026.

Más que un amistoso, ante Portugal será un reto de nivel mundialista para México, una noche para reencontrarse con la historia y volver a hacer pesar el Estadio Banorte.