El Estadio Banorte reanudará actividades el 28 de marzo con el partido México vs Portugal, y de cara a esa cita se filtraron los precios que tendrá la comida y bebidas en los palcos del inmueble que será sede del Mundial 2026.

Estos son los algunos de los precios filtrados sobre comida y bebida en los palcos del Estadio Banorte:

Bebidas

Bacardí: $1,200 pesos

Six de cerveza: $600 pesos

Hendricks: $2,900 pesos

Comida

Papas: $120 pesos

Galletas: $120 pesos

Taco al pastor: $230 pesos

Machete: $250 pesos

Precios de comida y bebidas en el Estadio Banorte (Captura de pantalla )

Los precios de la comida en los palcos del Estadio Banorte

El precio de la comida en los palcos del Estadio Banorte, que incluyen snacks, postres y comida nacional e internacional, van desde los 110 pesos por unos esquites, hasta los 250 pesos por un machete.

Los precios de la bebida en los palcos del Estadio Banorte

El precio de las bebidas en los palcos del Estadio Banorte van desde los 80 pesos hasta los 190 pesos mexicanos.

Habrá paquetes especiales en bebidas, que van desde los mil 200 pesos hasta los seis mil 800, esto dependerá del tipo de bebida a elegir.

Precios de comida y bebidas en los palcos del Estadio Banorte (Captura de pantalla)

¿Cuándo y a qué hora será la reapertura del Estadio Banorte?

Este sábado 28 de marzo de 2026 será la reapertura del Estadio Banorte con el partido México vs Portugal.

A pesar de la sensible baja de Cristiano Ronaldo, quien no vendrá con Portugal al partido ante México, se espera un buen reto para el Tri, ya que la selección lusa está llena de estrellas del futbol mundial.

México y Portugal se preparan para el Mundial 2026 que inicia el jueves 11 de junio en el Estadio Banorte.

Reapertura Estadio Banorte: