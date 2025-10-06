México se mide con Chile en el partido de octavos de final del Mundial Sub-20 con el objetivo de lograr su pase a cuartos de final; te damos la hora y el canal para ver el encuentro de los dirigidos por Eduardo Arce.

México venció a Marruecos en la Jornada 3 del Mundial Sub-20 y se instaló en los octavos de final del torneo juvenil.

Ahora Gilberto Mora y compañía deberán darlo todo ante el anfitrión Chile si quieren seguir avanzando en el Mundial Sub-20.

México vs Chile: Hora para ver el partido de octavos de final del Mundial Sub-20

México se enfrentará a Chile en el partido de octavos de final del Mundial Sub-20 el martes 7 de octubre de 2025 en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

¡Tenemos rival en Octavos de Final! ⚽🏆



Nos enfrentaremos al anfitrión Chile este martes en busca de los Cuartos de Final del Mundial #Sub20. 🇨🇱🆚🇲🇽



¡Vamos, #NuestrosChavos! 🙌#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️ pic.twitter.com/wrxyzdsgkC — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 5, 2025

México vs Chile: Canal para ver el partido de octavos de final del Mundial Sub-20

La plataforma ViX Premium, Canal 9, TUDN y FIFA + transmitirán el partido México vs Chile, de los octavos de final del Mundial Sub-20.

Partido: México vs Chile

Fase: Octavos de final del Mundial Sub-20

Fecha: Martes 7 de octubre de 2025

Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Elías Figueroa Brander

Transmisión: ViX Premium, Canal 9, TUDN y FIFA +

¿Cómo llegan México y Chile a los octavos de final del Mundial Sub-20?

México se instaló como segundo del grupo C con 5 puntos tras derrotar a Marruecos en la última jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-20.

En tanto, Chile terminó en la segunda posición del Grupo A con 3 puntos, pese a perder el último encuentro contra Egipto.

Por lo que el panorama para los mexicanos no luce complicado y tienen altas probabilidades de avanzar a las semifinales del campeonato juvenil para seguir soñando con llegar a la Gran Final.