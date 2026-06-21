El partido México vs Chequia ya tiene árbitro para el duelo del Mundial 2026 que se jugará el próximo miércoles 24 de junio.

Se trata de Yael Falcón Pérez, quien estará a cargo del encuentro entre Chequia y México donde el Tricolor buscará ganar, ya con el liderato del Grupo A del Mundial 2026 asegurado.

¿El árbitro Yael Falcón Pérez ha tenido una buena participación en el Mundial 2026?

El silbante argentino, Yael Falcón Pérez, ya tuvo actividad en el Mundial 2026 en el encuentro entre Suecia y Túnez, correspondiente al Grupo F, donde completó una actuación discreta y solamente sacó una tarjeta amarilla.

Para el duelo entre México y Chequia estará acompañado por una terna integrada principalmente por árbitros argentinos, pues Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez fungirán como asistentes, mientras que el chileno Cristian Garay será el cuarto árbitro.

El árbitro designado tendrá la responsabilidad de dirigir un partido que definirá el futuro de Chequia en el Mundial 2026.

México vs Chequia ya tiene árbitro: Yael Falcón Pérez dirigirá el partido. (Moises Castillo / AP Photo/Moises Castillo)

Yael Falcón Pérez participa en su primera Copa Mundial de la FIFA

Yael Falcón Pérez, nacido en Buenos Aires, Argentina, cuenta con gafete FIFA desde 2022 y atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera.

El árbitro argentino tiene su primera oportunidad de participar en su primera Copa Mundial de la FIFA, por lo que se espera que para el duelo México vs Chequia haga un trabajo respetable.