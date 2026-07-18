Lionel Messi solo tiene palabras de elogio para Lamine Yamal, su rival en la final por el título del Mundial 2026, cuando se enfrenten España vs Argentina en Nueva York.

“Lamine es un grandísimo jugador, el cual seguí muchísimo porque juega en un club al cual amo y le deseo siempre lo mejor. Lionel Messi, jugador de Argentina

Messi espera que Lamine Yamal no se corone en el Mundial 2026

Lionel Messi sabe lo que es atraer las miradas y la atención en la cancha, por eso no se limita en reconocer lo que Lamine Yamal representa en el futbol actual.

Muchas cosas unen a Messi con Lamine, pero cuando se enfrenten en la Final del Mundial 2026, el “10″ de Argentina quiere tener mejor suerte que el fenómeno español.

“Es uno de los referentes mundiales con 19 años, tiene toda la carrera por delante, tiene una gran oportunidad para conseguir algo histórico y nosotros trataremos de dar lo máximo para que no sea esta vez” Lionel Messi, jugador de Argentina

De compartir una foto a enfrentarse en la Final del Mundial 2026

La mítica foto tomada por Joan Monfort en la que un adolescente Lionel Messi bañaba a un bebé, tomó sentido muchos años después cuando ese pequeño se convirtió en Lamine Yamal el futbolista.

Este domingo volverán a aparecer juntos en muchas fotos, pero ninguna superará la magia con la que el destino dotó a su primera imagen juntos.

Aquella foto con Messi y su cabello largo, con las manos cubiertas de espuma como si ungiera a Yamal para ser la próxima gran figura del fútbol, se convirtió en la más comentada en la antesala de la final del Mundial 2026.