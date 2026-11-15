México visitó a Jamaica en el partido de ida de los cuartos de final de la Nations League, duelo que terminó con derrota del Tricolor.

Rafael Márquez dirigió su primer partido oficial al mando de la Selección Mexicana, y tras cinco cotejos dirigidos sigue sin lograr la victoria.

México necesita emparejar el marcador global a través de una victoria en el partido de vuelta, para avanzar a las semifinales de la Nations League.

México no tuvo un partido sencillo en la Nations League (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

¿Cómo quedó el partido Jamaica vs México en la Nations League?

Jamaica vs México terminó a favor del equipo caribeño con marcador de 3-2, por lo que el Tri de Rafa Márquez buscará el pase a la siguiente ronda en el partido de vuelta.

Marcador: Jamaica 3-2 México

Jamaica vs México: Así se definió el partido de cuartos de final de la Nations League

México disputó su primer partido oficial en la era de Rafael Márquez como entrenador, así que el Tricolor llegó obligado a salir con un buen resultado de Kingston en los cuartos de final de la Nations League.

Jamaica, que se encuentra en plena renovación de su selección, dio la sorpresa al ganar en casa para pelear por el pase a la siguiente ronda en México.

Así fueron los goles del partido Jamaica vs México:

Minuto 28: Autogol de Jesús Gallardo (Jamaica 1-0 México)

Minuto 46: Gol de Renaldo Cephas (Jamaica 2-0 México)

Minuto 63: Gol de Richard King (Jamaica 3-0 México)

Minuto 70: Gol de Gilberto Mora (Jamaica 3-1 México)

Minuto 81: Gol de Julián Quiñones (Jamaica 3-2 México)

Jamaica había tomado ventaja de tres goles (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

¿Cuándo vuelven a jugar México y Jamaica?

México y Jamaica se enfrentarán en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Nations League, el martes 17 de noviembre.

El estadio BBVA será el escenario del partido definitivo de la serie en la que México y Jamaica se disputan el pase a las semifinales de la Nations League.