Toluca vs América definen a la última escuadra semifinalista de la Liga Femenil BBVA. Domingo 15 de noviembre a las 21:10 horas, por ViX, YouTube, TUDN y Canal 9.

Partido: Toluca vs América

Fase: Cuartos de final

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 15 de noviembre de 2026

Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: ViX, YouTube, TUDN y Canal 9

América Femenil goleó a Toluca en el partido de ida (MexSport Agency / MEXSPORT)

América ganó 3-0 el partido de ida al Toluca, por lo que le basta mantener esa ventaja en el global para avanzar a las semifinales de la Liga Femenil.

Toluca requiere de vencer por cuatro goles de diferencia al América para seguir en la competencia del Apertura 2026.

Toluca vs América: ¿Cuándo ver el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA?

El domingo 15 de noviembre de 2026 continúa la vuelta de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA con el partido Toluca vs América.

Toluca vs América: Horario del partido de la vuelta de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA

Será a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, cuando inicie el partido Toluca vs América en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Toluca vs América: ¿Dónde ver el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA?

El partido Toluca vs América podrá verse a través de las señales de ViX, YouTube, TUDN y Canal 9.