La huelga en Nacional Monte de Piedad obtuvo un fallo que podría facilitar el inicio de negociaciones, después de que sus 302 sedes permanecieran cerradas desde octubre de 2025.

De acuerdo con Arturo Zayún González, líder sindical, el Poder Judicial falló a favor de los empleados, lo que impide a Nacional Monte de Piedad anular las prestaciones del Contrato Colectivo del Trabajo.

La sentencia ya fue manifestada por parte de la jueza. Quiero compartirles de que ganamos, ganamos esa demanda una vez más Arturo Zayún González, líder sindical

Esto, a pesar de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social había propuesto una solución a la huelga que, denunciaban los trabajadores, era violatoria a su contrato colectivo.

Nacional Monte de Piedad sigue sin fecha para abrir sus puertas

El inicio de las negociaciones con los trabajadores se da tras la reciente determinación de una jueza, la cual desestimó los intentos de Nacional Monte de Piedad por invalidar el contrato colectivo de los trabajadores.

Trabajadores de Monte de Piedad están en huelga. (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

Sin embargo, Zayún González señaló que las negociaciones continúan a la espera de que la Secretaría del Trabajo o la administración convoquen a una mesa definitiva de negociación.

Aun así, esta determinación abre la posibilidad de que se concreten acuerdos entre ambas partes. Por ahora, el Monte de Piedad no ha fijado un día preciso para abrir sus puertas ni retomar sus operaciones.

¿Qué piden los trabajadores de Nacional Monte de Piedad?

La huelga que mantiene en vilo a Nacional Monte de Piedad, conformada por mil 800 trabajadores y 302 sucursales de todo el país, se debe a una serie de exigencias sindicales, las cuales incluyen:

Aumento al sueldo base del 5.3%

Gratificación por la conclusión de la huelga, un 52% del ingreso tabular

Blindar las plazas existentes y definir con claridad los salarios para futuros ingresos

Preservación de fondos de pensión, viáticos y financiamiento para actividades recreativas