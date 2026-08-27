César “Chino” Huerta fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Pumas para vivir una segunda etapa con el conjunto universitario, en la que además portará uno de los números más representativos de la institución: el dorsal 10.

El atacante mexicano regresa a Cantera después de su experiencia en Europa con el Anderlecht de Bélgica, club al que agradeció por haberle permitido cumplir el sueño de jugar en el Viejo Continente.

“Me siento muy feliz, muy bendecido de estar nuevamente en mi casa. Estoy muy agradecido con Anderlecht, que fue el equipo que me abrió las puertas en Europa, que me dejó cumplir mi sueño”. Chino Huerta, jugador de Pumas.

Chino Huerta revela que tiene planes diferentes con Pumas

Chino Huerta reconoció que sus planes cambiaron, pero aseguró que su regreso a Pumas representa una nueva oportunidad para continuar creciendo y aportar al equipo.

Desde su regreso a la Ciudad de México, el futbolista volvió a sentir el respaldo de la afición universitaria, aunque también es consciente de que ahora tendrá una responsabilidad diferente dentro del plantel.

“Ya no regreso como hace unos años, ahora cumplo otro rol, y espero estar a la altura. Voy a trabajar muy duro para que eso pase”. Chino Huerta, jugador de Pumas.

El delantero también destacó la recepción que tuvo por parte de sus compañeros, asegurando que encontró un grupo similar al que dejó antes de marcharse a Europa.

Chino Huerta llevará el dorsal 10 en su regreso a Pumas. (@PumasMX)

Chino Huerta descartó que haya fracasado en Europa

Chino Huerta habló también sobre su paso por el futbol belga y descartó que regresar a México signifique un retroceso en su carrera.

El mexicano explicó que una lesión muscular condicionó su segunda temporada con Anderlecht, aunque aseguró que la experiencia europea le dejó importantes aprendizajes tanto dentro como fuera de la cancha.