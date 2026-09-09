Emiliano Gómez ya habría cerrado su traspaso de Puebla a Tigres, para convertirse en el nuevo delantero de los felinos en el Apertura 2026.

Tras la llegada de Víctor Vucetich a la dirección técnica de Tigres, la necesidad de un nuevo delantero la hizo evidente el entrenador, quien pidió un refuerzo en esa zona.

Emiliano Gómez sería comprado por Tigres al Puebla

Una sensible baja para el Puebla sería la de Emiliano Gómez, delantero uruguayo de 24 años que se dice, fue adquirido en compra definitiva por Tigres.

Trascendió que el club regio logró la carta de Gómez a cambio de una cifra cercana a los 6 millones de dólares.

El contrato del uruguayo con Tigres sería por 4 años, como una fuerte apuesta del club regio para el futuro.

Tigres no ha tenido un buen arranque de torneo (Jonathan Duenas / Jonathan Duenas)

El rol de Emiliano Gómez en la delantera de Tigres

La llegada de Emiliano Gómez a Tigres se daría después de las salidas del equipo de referentes como André-Pierre Gignac y Ángel Correa.

Sin esos delanteros, Tigres solo cuenta con un delantero de experiencia como el también uruguayo Rodrigo Aguirre, por lo que era urgente fichar a alguien más.

Antes del charrúa, Tigres fichó a Ricardo Monreal del Necaxa, pero no era suficiente.

Emiliano Gómez podría hacer pareja sin problema con Aguirre, ya que su perfil se acomoda para jugar por las bandas dejando al Búfalo como centro delantero.