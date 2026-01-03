Memo Ochoa sigue en gran nivel rumbo al Mundial 2026 con su equipo AEL Limassol en el futbol de Chipre. Te contamos cómo le fue al portero mexicano.

El AEL Limassol de Memo Ochoa ganó su partido de la Jornada 16 del futbol de Chipre, el sábado 3 de enero en calidad de visitante.

¿Cómo le fue a Memo Ochoa en su partido con el AEL Limassol?

Rumbo al Mundial 2026, Memo Ochoa dejó en blanco su portería en la victoria de AEL Limassol 1-0 sobre el Ethnikos Achnas.

Seis goles ha aceptado Memo Ochoa en los últimos 9 partidos que ha defendido la portería del AEL Limassol en el futbol de Chipre, con lo que se mantiene como opción para la Selección Mexicana.

AEL Limassol 1-0 Krasava Pafos 1-0 AEL Limassol AEL Limassol 3-0 Enosis Apoel 1-2 AEL Limassol AEL Limassol 2-2 Apollon Omonia 1-3 AEL Limassol Olympiacos 0-1 AEL Limassol AEL Limassol 0-1 AEK Ethnikos Achnas 0-1 AEL Limassol

¿Cuántos veces ha dejado Memo Ochoa en blanco su portería en la actual temporada?

El triunfo 1-0 del AEL Limassol, representó el cuarto partido que Memo Ochoa no pemite gol en la temporada del futbol de Chipre.

Un gran resurgimiento de Memo Ochoa, quien en los primeros 4 partidos que tuvo acción en la temporada actual con AEL Limasson, recibió 12 goles, incluida una goleada de 0-5.

Memo Ochoa se mantiene en la óbita de la Selección Mexicana, con la que jugaría el Mundial 2026.

¿Cómo fue el triunfo del equipo de Memo Ochoa en el futbol de Chipre?

El AEL Limassol, equipo de Memo Ochoa, tardó en abrir el marcador en su partido de la Jornada 16 del fubol de Chipre, pero terminó con el triunfo a su favor.

Fue al minuto 70, cuando el AEL Limassol tomó la ventaja con gol de Zakaria Sarjo, con el que el equipo de Memo Ochoa llegó a 24 puntos en el séptimo lugar.

¿Cuándo vuelve a jugar Memo Ochoa con el AEL Limassol?

Memo Ochoa continuará su preparación rumbo al Mundial 2026 el viernes 9 de enero de 2026, cuando el AEL Limassol reciba al Omonia en la Jornada 17 de la competencia.

Hasta el momento, Memo Ochoa suma 13 partidos en la temporada del futbol de Chipre con AEL Limassol, en los que ha aceptado 18 goles.

Memo Ochoa en la temporada del AEL Limassol