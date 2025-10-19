Aris Limassol recibió al AEL Limassol de Memo Ochoa en Alphamega Stadium para su partido correspondiente a la Jornada 7 de la temporada 2025/2026 en la Liga de Chipre en el viejo continente.

Luego de haber terminado su contrato con el AVS de Portugal, Memo Ochoa decidió seguir su carrera en el futbol europeo en busca de pelear por un puesto para el Mundial 2026 y fichó con el AEL Limassol de la Liga de Chipre.

Sin embargo, la aventura de Paco Memo en el balompié de Chipre ha comenzado con altibajos, pues su equipo no ha tenido actuaciones regulares y el día de hoy se llevaron una goleada como visitantes.

Aris Limassol vs AEL Limassol: Resultado y resumen del partido de Memo Ochoa en la Liga de Chipre

En la fecha 7 de la Liga de Chipre, Aris Limassol recibió en casa al AEL Limassol de Memo Ochoa y le propinó una goleada más desde su llegada al país, pues le pasaron por encima cuatro goles a cero.

Velki Nikolic, Mihlali Mayambela y Jaden Montnor fueron los anotadores del partido por el Aris Limassol, mientras que el AEL Limassol de Memo Ochoa no metió ni las manos y se fue en cero.

Este descalabro sufrido por el equipo del mexicano significa el tercero en apenas cuatro partidos que lleva desde su llegada a la Liga de Chipre y ha recibido un total de 8 goles, es decir, tiene un promedio de dos goles encajados por partido.

AEL Limassol de Memo Ochoa está más cerca del descenso en la Liga de Chipre

Luego de la goleada que AEL Limassol de Memo Ochoa sufrió, se han hundido aún más en el fondo de la tabla de la Liga de Chipre tras siete jornadas disputadas en la temporada.

En las siete fechas que han transcurrido del campeonato, el AEL Limassol de Memo Ochoa solamente suma 7 puntos, los cuales son producto de 2 victorias, 1 empate y 4 derrotas.