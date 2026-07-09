El primer boleto a las semifinales del Mundial 2026 se definió este 9 de julio en Boston, donde Francia venció 2-0 a Marruecos.

Marcador: Francia 2-0 Marruecos

El partido estuvo marcado por la tensión: Kylian Mbappé falló un penalti al minuto 27, pero luego anotó el gol que abrió el marcador y lo colocó como líder de goleo junto a Lionel Messi con 8 tantos.

Ousmane Dembélé selló el triunfo al minuto 66. Francia volverá a jugar el 14 de julio contra España o Bélgica por el pase a la final.

De no ser por el portero de Marruecos, Yassine Bono, la diferencia de goles habría sido superior.

Kylian Mbappé anotó el 1-0 a favor de Francia contra Marruecos (Matt Slocum / AP Photo/Matt Slocum)

Francia vs Marruecos: así se definió el pase a semifinales del Mundial 2026

El partido Francia vs Marruecos rumbo a las semifinales del Mundial 2026 enfrentó a dos selecciones fuertes, con estilos distintos pero con una gran rivalidad de por medio.

Kylian Mbappé fue el líder de Francia, pero también vivió su peor momento del Mundial 2026 cuando Yassine Bounou atajó su disparo de penalti.

Goles y situaciones en el partido Francia vs Marruecos:

Minuto 27: Penalti fallado por Kilyan Mbappé.

Minuto 60: Golazo de Kylian Mbappé para darle la ventaja a Francia 1-0 Marruecos

Minuto 66: Ousmane Dembélé sella el triunfo 2-0 ante Marruecos

¿Cuándo vuelve a jugar Francia en el Mundial 2026?

Tras avanzar a las semifinales del Mundial 2026, Francia volverá a jugar el 14 de julio por el pase a la final del torneo.

España o Bélgica será el rival de Francia en las semifinales de la Copa del Mundo a partir de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.