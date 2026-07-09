En los cuartos de final del Mundial 2026, Kylian Mbappé falló un penalti clave ante Marruecos en el Estadio de Boston, manteniendo el marcador 0-0 al minuto 27.

Tras una larga espera por la revisión del VAR, el árbitro Facundo Tello autorizó el cobro, pero el Kylian Mbappé erró por primera vez desde los once pasos en una Copa del Mundo.

El portero marroquí Yassine Bounou se lanzó a su costado para detener el disparo y preservar la igualdad rumbo a las semifinales.

Así fue el fallo de Kylian Mbappé ante Marruecos

Kylian Mbappé falló el penalti que el árbitro había señalado contra Marruecos en el Estadio de Boston, cuando se jugaba el minuto 27, previa revisión en el VAR.

El árbitro encargado de impartir justicia, Facundo Tello, le metió presión a Mbappé, pues retardo el cobro de la pena máxima y el delantero francés falló por primera vez un disparo desde los once pasos en un Mundial.

Mbappé pelea por el campeonato de goleo del Mundial 2026

El fallo de Kylian Mbappé encierra doble importancia, pues además de mantener el 0-0 en el Francia vs Marruecos, el delantero galo desperdició la oportunidad de empatar a Lionel Messi, líder de goleo del Mundial 2026.

Mbappé suma 7 goles en el Mundial 2026, un tanto por detrás del argentino Lionel Messi.

El partido Francia vs Marruecos, rumbo a las semifinales del Mundial 2026 terminó sin goles en su primer tiempo.