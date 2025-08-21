Raúl Jiménez y Fulham enfrentan en la Jornada 2 de la Premier League a Manchester United; te decimos la fecha, horario y dónde ver al futbolista mexicano.

El Fulham de Raúl Jiménez tendrá un partido complicado ante un Manchester United necesitado de puntos, en la Jornada 2 de la Premier League.

Fecha para ver al mexicano Raúl Jiménez con el Fulham en la Jornada 2 de la Premier League

El Fulham de Raúl Jiménez recibe a Manchester United en la Jornada 2 de la Premier League, partido programado para jugarse el domingo 24 de agosto de 2025.

Horario para ver al mexicano Raúl Jiménez con el Fulham en la Jornada 2 de la Premier League

A las 9:30 de la mañana, tiempo del centro de México, inicia el partido del mexicano Raúl Jiménez, quien con Fulham recibe a Manchester United en la Jornada 2 de la Premier League.

Canal para ver al mexicano Raúl Jiménez en la Jornada 2 de la Premier League

FOX en Caliente TV transmitirá el partido Fulham vs Manchester United, el domingo 24 de agosto a las 9:30 de la mañana, en la Jornada 2 de la Premier League.

Partido: Fulham vs Manchester United

Fase: Jornada 2 de la Premier League

Fecha: Domingo 24 de agosto de 2025

Horario: 9:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Craven Cottage

Transmisión: FOX en Caliente TV

¿Cómo llega el Fulham de Raúl Jiménez a la Jornada 2 de la Premier League?

El Fulham de Raúl Jiménez sumó su primer punto en la Premier League, gracias a un gol agónico de Rodrigo Muniz.

Raúl Jiménez arrancó como titular con el Fulham, pero no completó todo el partido al salir de cambio cuando su equipo aún perdía con Brighton.

¿Cómo quedó el Manchester United en su debut en la Premier League?

La presión para el Manchester United empezó muy pronto en la Premier League, luego de no sacar puntos en su cancha contra Arsenal, como parte de la Jornada 1 de la competencia.

Así que, el Manchester United está obligado a sumar puntos en la cancha del Fulham en la Jornada 2 de la Premier League.