La Comisión Disciplinaria informó que no hubo alineación indebida por parte del América en el duelo de cuartos de final de ida contra Pumas de la Liga MX.

A través de un comunicado, la Comisión Disciplinaria analizó el informe arbitral y consideró que de acuerdo al Artículo 26 del Reglamento de Competencia de la Liga MX, no existió ninguna infracción por parte del América.

La Comisión Disciplinaria identificó una omisión en el proceso de sustituciones de jugadores, durante el minuto 62 del juego contra Pumas y de manera simultánea a la valoración de un posible protocolo de conmoción, se permitió el ingreso de Thiago Espinosa, en sustitución de Miguel Vázquez, aunque las Águilas realizaron el ajuste para que, al final, el charrúa ingresara por Sebastián Cáceres.

América no será eliminado, pero sí recibirá multa económica

Si bien el América no será descalificado de la Liguilla del Clausura 2026, la Comisión Disciplinaria confirmó que, de acuerdo con el artículo 51, que señala el no respetar el número de oportunidades y momentos de sustituciones previstas, se multará económicamente al club azulcrema.

“La participación de jugadores no registrados en la hoja de alineación; la intervención de jugadores o integrantes del cuerpo técnico suspendidos; el incumplimiento de las condiciones de alineación establecidas en el Reglamento; o la suplantación de jugadores o integrantes del cuerpo técnico”, dice el comunicado sobre las sanciones para determinar que existió alineación indebida, lo cuál no fue el caso del América.

Cuerpo arbitral será investigado por su desempeño en el América vs Pumas

Por otra parte, el cuerpo arbitral liderado por Luis Enrique Santander, junto a los asistentes Michel Ricardo Espinoza Ávalos y Enrique Isaac Bustos Díaz, además del cuarto juez, Maximiliano Quintero Hernández, serán investigados.

Todos los antes mencionados podrían recibir una sanción por su desempeño en el partido entre América y Pumas, correspondiente a los cuartos de final de ida del Clausura 2026.