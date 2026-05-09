Maya Becerra sigue demostrando su calidad mundial y esta vez se subió al podio de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, tras ganas la medalla de plata.

LA nueva conquista de Maya Becerra fue en la prueba de arco compuesto, tras perder 144-145 ante Lisell Jaatma en la final de la prueba de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Shanghái, China.

Maya Becerra ganó duelo de mexicanas en la semifinal

La primera medalla individual para Maya Becerra en esta temporada 2026 de Copas del Mundo de Tiro con Arco, se fraguó tras dejar en el camino a la también mexicana Dafne Quintero en la semifinal.

El duelo de mexicanas en la Copa del Mundo de Tiro con Arco fue para Andrea Becerra, quien venció 143-142 a Dafne Quintero en la prueba de arco compuesto femenil.

Las arqueras mexicanas demostraron el gran nivel que tiene actualmente México en la especialidad.

Maya Becerra y Sebastián García le dieron medallas a México (ITZEL ESPINOZA / SDPdeportes)

México cierra con balance positivo la Copa del Mundo de Tiro con Arco en China

La jornada sabatina fue muy productiva para México, ya que, además de la plata de Maya Becerra, el arquero Sebastián García ganó oro en la Copa del Mundo de Tiro con Arco.

El arquero mexicano derrotó 146-145 al danés Martin Damsbo en semifinales, así como 145(9*)-145(9) al francés Nicolas Girard, en una final que se definió por flecha de oro.

La siguiente parada de México como parte del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, será del 9 al 14 de junio en la Tercera Copa del Mundo, que se desarrollará en Antalya, Turquía.