Maya Becerra y Sebastián García brillaron en la prueba de Tiro con Arco compuesto en The World Games en el primer día de medallas de la competencia de Chengdu 2025.

La disciplina, que se lleva a cabo en China, tuvo como favoritos a los mexicanos para subirse al podio. En el duelo por la medalla de oro, la dupla de Maya Becerra y Sebastián García perdió solo por un punto ante los daneses Sofie Marcussen y Mathiasa Fullerton.

La dupla mexicana comenzó su camino al podio en los cuartos de final donde venció a Turquía 156-155, mientras que en la instancia de semifinales aseguró medalla tras derrotar a Estados Unidos por 158-157.

¡Plata para México 🥈🇲🇽! Los seleccionados de tiro con arco compuesto Maya Becerra (@a.mayabec) y Sebastián García (@bachan_13) logran el segundo lugar; caen ante dupla danesa en la Final de equipo mixto dentro de The World Games Chengdu 2025. pic.twitter.com/C0UzQCrDnh — CONADE (@conadeoficial) August 8, 2025

Tiro con Arco compuesto debutará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Maya Becerra y Sebastián García se llevaron la medalla de oro en la prueba de Tiro con Arco compuesto, disciplina que será considerada en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El Tiro con Arco compuesto vivirá un momento histórico en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, pues por primera vez será prueba de medalla olímpica.

Y es que el pasado 9 de abril, la Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) anunció el programa deportivo oficial y las plazas para los atletas de cara al 2028 bajo la premisa de innovación e igualdad de género.

Además de mantener los cinco eventos de arco recurvo, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. contarán con un nuevo evento de medalla: arco compuesto por equipos mixtos.

¿Desde cuándo se introdujo el Tiro con Arco en los Juegos Olímpicos?

El Tiro con Arco apareció por primera vez en los Juegos Olímpicos del año 1900 y luego de tres juegos consecutivos disputados volvió al programa olímpico en 1920.

Su ausencia se prolongó y no regresó hasta 1972, por lo que desde entonces llegó para quedarse y ahora en Los Ángeles 2028 el arco compuesto vivirá sus primeros Juegos Olímpicos en la competencia de equipos mixtos.