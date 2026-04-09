México sumó su tercera medalla en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026.

Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz ganaron la medalla de bronce por equipos femeniles de recurvo, misma presea que obtuvieron en los Juegos Olímpicos París 2024.

(CONADE )

México hace valer su localía en la Copa del Mundo de Tiro con Arco

Después de un gran inicio para México el miércoles, cuando ganó dos metales de bronce en la Copa del Mundo de Tiro con Arco, con los equipos de compuesto de ambas ramas, la selección azteca volvió al podio este jueves 9 de abril.

En su primer reto del día, las medallistas olímpicas en la capital francesa superaron 5-4 a las brasileñas Ane Dos Santos, Isabelle Estevez y Ana Caetano.

En semifinales, cayeron dramáticamente 4-5 ante las turcas Elif Gokkir, Gizem Ozkan y Dunya Yenihayat.

Instaladas en el duelo por la presea de bronce, Valencia, Vázquez y Angela Ruiz se hicieron grandes frente a su público y aseguraron su presencia en el tercer lugar del podio gracias a su victoria de 6-2 frente a las españolas.

(CONADE)

México sigue en busca de más medallas en la Copa del Mundo de Tiro con Arco

Las actividades de la Copa del Mundo de Tiro con Arco continuarán este jueves por la tarde con la prueba de equipos mixtos de ambos arcos y ramas.

Ana Paula Vázquez tirará junto a Matías Grande, mientras que Dafne Quintero hará lo propio con Máximo Méndez.

Se espera que México sume más medallas en el evento que culminará el domingo 12 de abril en Puebla.