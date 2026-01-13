Se dio a conocer que el separatista francés, líder nacionalista, expresidente del AC Ajaccio quien fichó a Guillermo Ochoa en Europa, Alain Orsoni, fue asesinado; es por eso que te damos detalles de quién fue como:

Alain Orsoni, quien llevó a Guillermo Ochoa a Europa, es asesinado (BORIS HORVAT / AFP / AFP)

Alain Orsoni fue un político y activista nacionalista corso, fundador y líder del Frente de Liberación Nacional de Córcega (FLNC-Canal Habituel) y del Movimiento por la Autodeterminación (MPA).

También fue presidente del club de fútbol AC Ajaccio, en donde el 2011 fichó a Guillermo Ochoa abriéndole las puertas al fútbol europeo al portero mexicano.

Asimismo, Orsoni era empresario con actividades en distintos países; sin embargo, se convirtió en una figura prominente y controvertida de la vida política, social y deportiva de Córcega.

Su vida estuvo marcada por su liderazgo en el movimiento nacionalista corso y su faceta como directivo en el fútbol europeo.

Alain Orsoni nació el 27 de septiembre de 1954 en Ajaccio, Francia, por lo que al momento de su asesinato en Córcega, tenía 71 años de edad.

Aunque se sabe que Alain Orsoni era un hombre muy apegado a su núcleo familiar, no hay información pública sobre una esposa o cónyuge actual.

Esto ya que el foco público ha estado sobre él y su familia desde que su hermano Guy también fue asesinado en 1983.

Al haber nacido el 27 de septiembre, su signo zodiacal era Libra, el cual está regido por Venus y pertenece al elemento Aire.

El signo zodiacal de libra se simboliza con la Balanza, lo que define la esencia de su personalidad:

Equilibrio y armonía al buscar activamente el equilibrio en todas las áreas de su vida, ya que tienen un deseo de paz y armonía; actúan como mediadores para resolver conflictos.

Están fuertemente motivados por la justicia y son conocidos por su capacidad de ver ambos lados de un argumento; pueden ser muy imparciales en sus juicios.

Son personas altamente sociables, encantadoras y diplomáticas, además tienen la habilidad natural para caer bien

Al ser regidos por Venus, el planeta del amor y la belleza, los Libra tienen un gran aprecio por el arte, la cultura y la estética.

Debido a su necesidad constante de sopesar todas las opciones para obtener el equilibrio son indecisos.

Valoran mucho las relaciones y la pareja, a veces llegando a depender demasiado de otros.

Se sabe de al menos de un hijo de Alain Orsoni llamado Guy, en homenaje de hermano asesinado en 1983.

Su hijo ha sido mencionado en medios como figura vinculada al crimen organizado en Córcega, en donde Alain se mostró como un defensor ante dichas controversias legales.

Alain Orsoni realizó sus estudios superiores en París, en la Universidad Panthéon-Assas, una de las más prestigiosas de Francia en derecho y ciencias políticas.

Siendo sus estudios fundamentales para su carrera política ya que durante su tiempo de universidad, militó en grupos estudiantiles.

Alain Orsoni tuvo una carrera multifacética que se desarrolló en varios sectores y países, tales como:

Militante y líder político en el movimiento nacionalista corso, incluyendo la dirección del FLNC y la fundación del MPA; también fue electo en la Asamblea de Córcega

Diputado en la Asamblea Territorial de Córcega.

Empresario con inversiones en sectores del casino y el juego durante sus años fuera de Córcega en Florida, Nicaragua y España y otros países de Centroamérica.

Presidente del club de fútbol profesional AC Ajaccio durante varias temporadas entre 2008 y 2015 en donde logró el ascenso del equipo a la Ligue 1 de Francia y le dio proyección internacional al club.

Se dio a conocer que el pasado 12 de enero de 2026, Alain Orsoni fue asesinado a los 71 años de edad en la localidad de Vero, a unos 30 kilómetros de Ajaccio, en Córcega.

De acuerdo con la información, Orsoni murió por parte de un francotirador quien realizó un único disparo varios cientos de metros de distancia con un rifle de precisión mientras asistía al funeral de su madre, justo cuado el servicio terminaba.

El proyectil impactó directamente en el pecho, específicamente en el corazón de Alain Orsoni, por lo que según los informes forenses y el fiscal de Ajaccio, Nicolas Septe, la muerte fue instantánea.

Orsoni se desplomó frente a unos 50 familiares y amigos que lo acompañaban en el funeral de su madre; según las autoridades, el atacante escapó y al no haber otros heridos, se reforzó la teoría de que el ataque estaba dirigido contra él por parte del crimen organizado.