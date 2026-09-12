La sede de la gran final del Mundial 2030 se ha convertido en objeto de debate internacional, luego de que Marruecos afirmara que ellos tendrían el último partido del torneo.

Sin embargo, la FIFA aclaró que la decisión aún no se ha tomado y que continúan analizando el país, así como el estadio, donde se llevará a cabo la final del Mundial 2030.

Mundial 2030 (FIFA)

Marruecos busca la final del Mundial 2030 para presentar el Gran Estadio Hassan II

La afirmación de Marruecos como sede de la final del Mundial 2030 provino de Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF). quien además es ministro delegado del Presupuesto.

El cual señaló que la final del Mundial 2030 se disputará en el Gran Estadio Hassan II, ubicado en la ciudad de Benslimane, en la región de Casablanca.

La intención es mostrar al mundo el mencionado recinto, el cual estará completo en 2027 y será el de mayor aforo a nivel mundial, con una capacidad para 115 mil espectadores.

El anuncio anticipado de Marruecos se dio durante un acto electoral celebrado en Buznika, a las afueras de Rabat; mencionando que la final será en ese país “les guste o no”.

Sin embargo, dado en contexto en que fue dicha la afirmación, muchos lo han tomando más como algo de corte político y para ganar simpatizantes, que con tintes deportivos.

El impresionante estadio Hassan II que podría recibir la final del Mundial 2030 (Populous)

FIFA desmiente a Marruecos sobre la final del Mundial 2030

Ante la incendiaria declaración de Marruecos sobre la final del Mundial 2030, la FIFA reaccionó de manera inmediata desmintiendo todo lo anterior.

La FIFA señaló que aún no se toma la decisión sobre la final del Mundial 2030, el cual es organizado por Marruecos, España y Portugal.

Además, también se negaron las versiones que afirmaban que Gianni Infantino prometió dicho partido a Marruecos, para que lo apoyaran en su reelección.

Hay que señalar que la Real Federación Española de Fútbol ha empujado fuertemente para que sea en Europa donde se juegue la final, específicamente en el Santiago Bernabéu o el Camp Nou.

Esto debido al peso histórico de los recintos, así como del deporte dentro de la cultura española.