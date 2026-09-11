Tijuana vs Querétaro juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-0 a favor de los locales. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Tijuana vs Querétaro: Pronóstico del partido de la Jornada 8 de la Liga MX

Tijuana 2-0 Querétaro es el pronóstico en el Estadio Caliente, como parte en la Jornada 8 del Apertura 2026.

Pronóstico: Tijuana 2-0 Querétaro.

Tijuana vs Querétaro: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Tijuana vs Querétaro, en la Jornada 8 de Liga MX en su Apertura 2026.

Tijuana

Portero: José Antonio Rodríguez

Defensas: Jesús Vega, Unai Bilbao, Jackson Porozo y Rafael Fernández

Mediocampistas: Iván Tona, Gilberto Mora y Kevin Castañeda

Delanteros: Adonis Preciado, Ramiro Árciga y Mourad El Ghezouani

Querétaro

Portero: Guillermo Allison

Defensas: Francisco Venegas, Lucas Abascia, Diego Reyes y Jaime Gómez

Mediocampistas: Santiago Homenchenko, Michael Carcelén, Lucas Rodríguez y Jhojan Julio

Delanteros: Jean Unjanque y Alí Ávila

Tijuana vs Querétaro: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX

Tijuana vs Querétaro se miden a partir de las 21:00 horas el viernes 11 de septiembre en el Estadio Caliente.

El partido de la Jornada 8 del Apertura 2026 será transmitido por FOX One.