Tijuana vs Querétaro juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-0 a favor de los locales. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Tijuana vs Querétaro: Pronóstico del partido de la Jornada 8 de la Liga MX
Tijuana 2-0 Querétaro es el pronóstico en el Estadio Caliente, como parte en la Jornada 8 del Apertura 2026.
Pronóstico: Tijuana 2-0 Querétaro.
Tijuana vs Querétaro: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Tijuana vs Querétaro, en la Jornada 8 de Liga MX en su Apertura 2026.
Tijuana
- Portero: José Antonio Rodríguez
- Defensas: Jesús Vega, Unai Bilbao, Jackson Porozo y Rafael Fernández
- Mediocampistas: Iván Tona, Gilberto Mora y Kevin Castañeda
- Delanteros: Adonis Preciado, Ramiro Árciga y Mourad El Ghezouani
Querétaro
- Portero: Guillermo Allison
- Defensas: Francisco Venegas, Lucas Abascia, Diego Reyes y Jaime Gómez
- Mediocampistas: Santiago Homenchenko, Michael Carcelén, Lucas Rodríguez y Jhojan Julio
- Delanteros: Jean Unjanque y Alí Ávila
Tijuana vs Querétaro: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX
Tijuana vs Querétaro se miden a partir de las 21:00 horas el viernes 11 de septiembre en el Estadio Caliente.
El partido de la Jornada 8 del Apertura 2026 será transmitido por FOX One.
- Partido: Tijuana vs Querétaro
- Fase: Jornada 8 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 11 de septiembre de 2026
- Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: FOX One