Pese a un fallo por violencia digital otorgado por un juez, Marion Reimers denuncia que la Secretaría de Gobernación (Segob) no ha atendido el mecanismo de protección conforme al proceso.

Ante ello, la periodista Marion Reimers y el presidente de Perteneces A.C., José Mario de la Garza, llamaron al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de Segob, a atender el fallo.

Marion Reimers acusa que Segob no le ha brindado mecanismo de protección tras fallo

La periodista deportiva Marion Reimers, acusó junto a Perteneces A.C. la omisión que Segob y el Mecanismo están haciendo pese a un fallo por acoso digital que le dieron a su favor.

Marion Reimers recordó que el litigio les llevó cuatro años y que tras una resolución a su favor, el gobierno de México no ha respondido al mecanismo de protección que necesita por la violencia digital que vivió.

Asimismo, recordó que si actuó conforme a derecho se debió a que la violencia pasó de digital a física, subrayando que es una mujer desenvolviéndose en un campo con hombres en su mayoría, además de periodista.

Sin embargo, el presidente de la asociación civil externó que Segob debe atender el fallo para protección por acoso digital, pues aún no conocen cuáles serán las medidas que se le darán.

“La sentencia ya quedó firme (...) y ahora hacemos un exhorto al Mecanismo a la secretaria de gobernación para que se atienda y para que esto forme un procedente para saber cuáles van a ser las medidas concretas, específicas para Marion [Raimers] (...) Teniendo una sentencia no vemos un solo paso de la Secretaría de Gobernación para atenderla”. José Mario de la Garza, presidente de Perteneces A.C.

A través de la conferencia de prensa del 21 de abril de 2026, Marion Reimers también externó que durante el tiempo que dejó de ejercer el periodismo, la violencia disminuyó, pero ahora que ha regresado volvió.

“Tuve una pausa en la exposición en los medios de comunicación y ahora que he vuelto a estar más visible y en el ojo público, se ha recrudecido esta violencia que se había detenido por un tiempo”. Marion Reimers, periodista.

Asimismo, la periodista recordó que el mecanismo de protección no solo es por su caso, sino por el precedente que este genera para que otras mujeres puedan tener el antecedente.

Segob actuó en caso de Marion Reimers con una patrulla en su casa

Marion Reimers ha exhortado a Segob a cumplir con el mecanismo de protección tras el fallo a su favor por violencia digital, actuando no con una patrulla.

La periodista deportiva compartió que comprendiendo que este mecanismo ha sido el primero y buscando ayudar al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, envió una serie de propuestas para atender el fallo con un trabajo en conjunto.

Sin embargo, Reimers acusa que no solo “nos ignoraron” sino que enviaron una patrulla a su casa para atender el mecanismo de protección por violencia digital.

“El Mecanismo decidió primero ignorarnos y después buscar resolver esto con el envío de una patrulla a mi casa (...) Agradecemos la voluntad del Mecanismo, pero me parece que no es la vía para resolver esta situación, es cortar un pedazo de tela con una cuchara, me parece que no es la herramienta correcta”. Marion Reimers, periodista.

Reimers sostuvo que para regular correctamente se necesita “prevención, acompañamiento y entendimiento de cómo funcionan las plataformas [redes sociales]”.