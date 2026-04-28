Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega de Fútbol (NFF), señaló que la FIFA debería de eliminar el Premio de la Paz que fue entregado a Donald Trump.

Pero no solo en relación al mencionado Donald Trump, si no en general, pues el Premio de la Paz de la FIFA hace que la organización se vea envuelta en temas políticos innecesarios.

Donald Trump recibe el Premio de la Paz de la FIFA (AFP)

Noruega considera que el Premio de la Paz de la FIFA entregado a Trump es innecesario

En una entrevista reciente a medios de Noruega, Lise Klaveness consideró que el Premio de la Paz de la FIFA que se entregó a Donald Trump, es innecesario.

Señalando que la FIFA debe de dejar este tipo de galardones (Premio de la Paz) al Instituto Nobel, quienes ya lo entregan de manera independiente.

Así, la FIFA se mantendrá alejada de líderes estatales —haciendo referencia a Donald Trump— con lo que se afirmará su independencia ante los mismos, como debería de ser históricamente.

Concluyendo que este tipo de nombramientos están envueltos en política y un organismo como la FIFA no tiene los instrumentos para que se den las decisiones de manera imparcial.

No solo eso, la misma Lise Klaveness señaló que enviará un documento pidiendo una investigación alrededor del Premio de la Paz, pues cree que este fue manipulado.

Donald Trump recibe el Premio de la Paz de la FIFA (AFP)

El Premio de la Paz de la FIFA a Donald Trump fue criticado desde el inicio

La líder del futbol de Noruega es solo la última de las voces que se ha manifestado en contra del Premio de la Paz que la FIFA entregó a Donald Trump.

Desde que se otorgó el galardón a Donald Trump, muchos han señalado que la FIFA se lo dio como un reemplazo del Nobel de la Paz, que el mandatario ha buscado enérgicamente.

Además, se ha mencionado corrupción detrás del Premio de la Paz, pues fue dado a una de las personas que están detrás de la organización del Mundial 2026.

Poniendo en tela de juicio su validez, así como los mecanismos detrás de la ONG FairSquare que supuestamente entrega dicho reconocimiento.