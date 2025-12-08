En sus redes sociales, el ex presidente de México, Felipe Calderón, reveló que María Corina Machado lo invitó a su ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz.

Felipe Calderón difunde invitación de María Corina Machado pese a que ella pidió discreción

En su cuenta de X, Felipe Calderón difundió que María Corina Machado lo invitó a su ceremonia del Premio Nobel de la Paz; sin embargo, dentro de la invitación, ella le pidió discreción y no difundirlo por motivos de seguridad, algo a lo que hizo caso omiso.

“Te pido un favor especial: debido a las consideraciones de seguridad y el gran esfuerzo de los voluntarios que organizan este encuentro, te ruego manejar esta invitación con la máxima discreción. Lo que está en riesgo es demasiado importante.” María Corina Machado

María Corina Machado invita a Felipe Calderón a la entrega de su Premio Nobel de la Paz (@FelipeCalderon / X )

De acuerdo al correo que María Corina Machado le envió a Felipe Calderón, estaba cerca la fecha de entrega del Premio Nobel de la Paz, por lo que ella revela en su carta que “tu presencia me honraría y haría muy feliz”.

Pero tal y como Corina Machado especificó, la invitación era personal, intransferible y “estrictamente confidencial”, aunado a que le pidió “máxima discreción”, algo que el ex presidente de México no hizo al compartirlo en sus redes sociales.

En la carta compartida por Felipe Calderón, se puede leer que María Corina Machado esperaba verlo en la entrega del Premio Nobel de la Paz, por lo que a mas tardar el 28 de noviembre debía confirmar su asistencia.

Sin embargo, el propio Felipe Calderón reveló que no podría asistir a la ceremonia de los Premios Nobel, los cuales se llevarán a cabo el próximo miércoles 10 de diciembre:

“Un enorme honor haber recibido la invitación de los organizadores del Premio Nobel y de María Corina a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de La Paz en Oslo, Noruega. Desafortunadamente, compromisos de trabajo en China me impedirán asistir. ¡Felicidades a la lideresa de la Libertad!” Felipe Calderon