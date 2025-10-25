Consejo Noruego por la Paz muestra su inconformidad con el galardón entregado a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado.

El 10 de octubre, María Corina Machado fue anunciada oficialmente como ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 por el Comité Noruego del Nobel.

Sin embargo, la decisión de entregar el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machada provocó diversas críticas tanto en la comunidad internacional.

Consejo Noruego por la Paz cancela ceremonia; rechaza Nobel a María Corina Machado

El Consejo Noruego por la Paz anunció la cancelación de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz que iba a estar dedicada a María Corina Machado.

María Corina Machado (MIGUEL GUTIERREZ / EFE)

Se trata de la tradicional procesión con antorchas en el centro de Oslo, un evento emblemático que cada año acompaña la entrega del Premio Nobel de la Paz.

La procesión de antorchas, que cada 10 de diciembre ilumina las calles de Oslo , es uno de los actos más simbólicos en torno a la entrega del galardón, aunque no está organizada directamente por el Instituto Nobel Noruego.

El Consejo Noruego por la Paz se justificó asegurando que este premio no se encontraba alineado con los valores de la institución.

“No sienten que la ganadora de este año esté en conformidad con los valores fundamentales del Consejo de la Paz noruego o nuestros miembros” Comunicado emitido por el Consejo Noruego por la Paz

Eline H. Lorentzen, presidenta del Consejo Noruego por la Paz, señaló que se trataba de “una decisión difícil, pero necesaria”.

Y es que cree que el Consejo Noruego por la Paz necesita “mantenerse fiel a sus propios principios y al amplio movimiento por la paz que representamos”.

Dejó en claro que el Consejo Noruego por la Paz tiene un gran respeto hacia el Comité del Nobel y hacia el Premio Nobel de la Paz como símbolo mundial de reconocimiento.

“Es una decisión difícil pero necesaria. Tenemos un gran respeto por el Comité Nobel y por el premio de la paz como institución, pero como organización debemos ser fieles a nuestros principios y al amplio movimiento por la paz que representamos. Esperamos celebrar el premio de nuevo en los próximos años” Eline H. Lorentzen, presidenta del Consejo Noruego por la Paz

Cabe recordar que El Consejo Noruego por la Paz está conformado por 17 organizaciones independientes.

María Corina Machado (PEDRO MATTEY / AFP)

¿Qué pasará con el Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado? Esta sería su condición

De acuerdo con lo que se dio a conocer, la decisión del Consejo Noruego por la Paz no afecta la condición de María Corina Machado como ganadora del premio.

Y es que este fue otorgado oficialmente por el órgano independiente Comité Noruego del Nobel, el cual es responsable de elegir a los galardonados.

El Consejo Noruego por la Paz recalcó que continuará trabajando en favor de la paz y el dialogo, ya que creen fielmente en la resolución de conflictos de forma no violenta.

Por lo que Eline H. Lorentzen puntualizó que esperan poder celebrar nuevamente el Nobel de la Paz en los próximos años.