México.- Cuando debutó, Marco Fabián fue considerado como una de las máximas promesas del futbol mexicano; sin embargo, hoy se encuentra desempleado.

Incluso, Marco Fabián está vendiendo saludos por internet ante el mal momento que vive en su carrera futbolística, la cual por ahora se encuentra detenida y es más que incierta.

Es en el sitio Famosos.com , en la categoría de Deportistas, donde aparece el nombre de quien hasta julio pasado era jugador del FC Juárez, conjunto que optó por no renovarlo.

¿Cuánto cuesta el saludo de Marco Fabián?

Si quieres recibir un saludo, felicitación o mensaje de Marco Fabián tendrás que pagar mil 66 pesos , tal como indica la página.

Cabe señalar que el canterano de las Chivas es uno de los deportistas famosos que mejor cobran sus saludos en dicha página.

Otros famosos que cobran por saludos:

Dralístico – 2 mil 131 pesos

Terrible Morales – mil 65 pesos

Pablo López – mil 65 pesos

L.A Park – mil 65 pesos

Miguel Ponce – 852 pesos

Marco Fabián vende saludos (Twitter)

Marco Fabián tiene pocas opciones para continuar su futuro

El pasado 24 de septiembre fue el último día para que Marco Fabián fichara con algún equipo mexicano, pero esto no ocurrió.

Su fichaje no hubiera significado ningún costo para el club que lo recibiera, puesto que, tras no renovar con el FC Juárez, quedó en calidad de agente libre; no obstante, nadie mostró interés.

De modo que podría buscar acomodo en alguna Liga extranjera , pero también en ese renglón sus opciones son limitadas, ya que las mejores competencias cerraron sus registros hace días.

Por ende, tendría que buscar acomodo en una Liga de poca monta, aunque ello no es desconocido para Marco Fabián, toda vez que ya jugó en Catar .

De promesa a desempleado: ¿Por qué Marco Fabián no pudo consolidarse?

Nadie discute que Marco Fabián tiene un gran talento, de hecho en sus inicios con Chivas dio muestras de su extraordinaria clase.

Sin embargo, la carrera de Marco Fabián ha estado por lesiones, indisciplinas y ostensibles altibajos en su nivel futbolístico.

De ahí que, pese a que jugara en la Bundesliga con el Frankfurt, nunca pudo consolidarse como ese crack que México esperaba.

Ahora todo parece indicar que su carrera terminará en el ostracismo, pues con 32 años luce difícil que regrese a la élite.