Marco Fabián aseguró que, si de él dependiera, le gustaría retirarse en Chivas, en lo que sería una tercera etapa en el club rojiblanco.

Marco Fabián terminó su etapa en el futbol extranjero y regresó a la Liga MX, aunque no lo hizo con las Chivas de Guadalajara; no obstante, el mediocampista no pierde la esperanza de regresar al equipo que lo vio nacer y en el que le gustaría retirarse.

En conferencia de prensa este jueves, Marco Fabián aseguró que se encuentra feliz con los Bravos de Juárez; no obstante, aseguró que, si de él dependiera, le gustaría terminar su carrera en las Chivas.

"Siempre trabajo para llegar a más años. Si yo pudiera escribir el guión de mi carrera, me encantaría estar en Chivas para mi retiro. Sería gran privilegio portar esa camiseta. Hoy estoy aquí y con ganas de hacer historia. Este sábado voy por los tres puntos como ganador" Marco Fabián

🎥 “Si yo pudiera escribir el guión de mi carrera y pudiera escribir el final de mi carrera, obviamente me encantaría (retirarse en Chivas), es una institución que llevo en el corazón. Sería un gran privilegio algún día poder portar de nuevo esa camiseta”: Marco Fabián. @ASMexico pic.twitter.com/zOShD8MB0f — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) January 29, 2021

Marco Fabián regresará a la casa de Chivas

Sobre cuál será su sensación al regresar al Estadio Akron, en el que le tocó jugar algunos partidos en su segunda etapa con Chivas, Marco Fabián señaló que será una bomba de emociones inolvidable.

"Creo que será una bomba de emociones muy grande para mí. El volver a casa, porque así lo siento yo. Siempre va a ser algo muy bonito poder enfrentarme a ellos (Chivas) y pisar el estadio. Será algo inolvidable para mí y mi carrera el volver a México y poder pisar la cancha de nueva cuenta"

Marco Fabián viviría su tercera etapa con Chivas

En caso de darse su regreso a las Chivas de Guadalajara, Marco Fabián estaría viviendo su tercera etapa con el cuadro rojiblanco, con el que debutó el 10 de noviembre de 2007 en un partido ante los Jaguares de Chiapas.

Después de disputar 13 torneos con el equipo rojiblanco, Fabián de la Mora fue prestado un año a Cruz Azul, club en donde recuperó su mejor nivel. Regresó al Rebaño para jugar un año más y dar el salto a Europa con el Eintracht Frankfurt.