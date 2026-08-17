Rodri, capitán de la selección española que ganó el Mundial 2026, llegó a Barcelona este lunes 17 de agosto para cerrar su traspaso del Manchester City al Barça, y reconoció que es un sueño jugar para el club catalán.

Este martes, Rodri deberá someterse a un reconocimiento médico de trámite mientras el FC Barcelona y el City intercambian papeles para concretar el acuerdo.

Rodri llega en traspaso millonario al FC Barcelona

El FC Barcelona acordó una operación por 76,5 millones de euros a favor del Manchester City, para hacerse de los servicios del jugador español Rodri.

“Estoy muy contento de llegar. Jugar en el Barcelona para mí es un sueño y, por supuesto, tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, a la mayoría les conozco. Ahora es momento de ponerse a trabajar y dar lo mejor de mí”. Rodri, futbolista español

Rodri se unirá a otros campeones del mundo en el FC Barcelona

Rodri, de 30 años, se unirá en el FC Barcelona a sus compañeros de selección española y campeones del mundo, Lamine Yamal, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Gavi y Pedri.

A Rodri le quedaba un año de contrato con el Manchester City, pero decidió cambiar de aires y se unirá al FC Barcelona con un acuerdo vigente hasta 2030.

Rodri se une al delantero inglés Anthony Gordon, como los principales fichajes del FC Barcelona.

Rodri fue campeón con España en el Mundial 2026 (Ashley Landis / AP Photo/Ashley Landis)

El paso de Rodri por el Manchester City

Rodri se incorporó al Manchester City procedente del Atlético de Madrid en 2019. Marcó el gol decisivo en la victoria en la final de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán en 2023, y ganó el Balón de Oro como mejor jugador del mundo en 2024.

Rodri ya no jugó el domingo en la derrota 3-0 del Manchester City ante el Arsenal en la Community Shield, pues se está recuperando de una cirugía menor de espalda a la que se sometió después del Mundial.