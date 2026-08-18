Rodri fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del FC Barcelona procedente del Manchester City.

El FC Barcelona y el Manchester City confirmaron la transferencia de Rodri este 18 de agosto de 2026, en lo que es uno de los fichajes más mediáticos del mercado de verano.

Con la frase “El amo del espacio y el tiempo aterriza en Barcelona”, el club español anunció por medio de un video la llegada del jugador español.

Rodri firmó un contrato por cuatro temporadas con el FC Barcelona (@FCBarcelona)

FC Barcelona pagó más de mil millones de pesos por Rodri

Más de mil millones de pesos pagó el FC Barcelona al Manchester City para conseguir el fichaje de Rodri, quien firmó por cuatro temporadas con el club culé.

Rodri presumió su fichaje con el FC Barcelona posando con una playera que llevaba plasamado el número 2030 en alusión al tiempo que estará vinculado con su nuevo equipo.

Sin embargo, el número oficial que utilizarán en el FC Barcelona será el 16, bajo las órdenes de Hansi Flick.

Rodri eligió al FC Barcelona por encima del Real Madrid

Rodri, Balón de Oro de 2024, eligió al FC Barcelona tras rechazar una propuesta del Real Madrid, además de otras opciones que surgieron en el mercado.

El capitán de la selección española se incorporará al equipo blaugrana para reforzar la media cancha presentándose ante la afición en el marco del Trofeo Joan Gamper.

El FC Barcelona jugará el Trofeo Joan Gamper 2026 contra el club egipcio Al Ahly este miércoles 19 de agosto de 2026.