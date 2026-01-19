Bodo Glimt vs Manchester City se miden en la Jornada 7 de la Champions League. Conoce a qué hora y dónde ver el partido.

Partido: Bodo Glimt vs Manchester City

Fase: Jornada 7

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 20 de enero de 2026

Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Aspmyra Stadion

Transmisión: HBO Max y TNT Sports

Bodo Glimt vs Manchester City: A qué hora ver el partido de la Champions League

El martes 20 de enero inicia la Jornada 7 de la Champions League con nueve partidos, entre ellos el Bodo Glimt vs Manchester City, a las 11:45 horas, tiempo del centro de México

Bodo Glimt vs Manchester City: ¿Dónde ver el partido de la Champions League?

El partido Bodo Glimt vs Manchester City será transmitido por las plataformas HBO Max y TNT Sports.

Partido: Bodo Glimt vs Manchester City

Fase: Jornada 7

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 20 de enero de 2026

Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Aspmyra Stadion

Transmisión: HBO Max y TNT Sports

¿Cómo llega Manchester City al partido de la Jornada 7 de la Champions League?

Previo a su partido de la Jornada 7 en la Champions League, Manchester City derrotó 2-1 al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabeú.

Con la victoria en cancha madridista, el Manchester City llegó a 13 puntos en el lugar 4 de la clasificación general de la Champions League

Manchester City llega golpeado a la Jornada 7 de Champions League, después de perder el derby con Manchester United.

¿Cómo va el Bodo Glimt en la Champions League?

El Bodo Glimt, rival del Manchester City en la Jornada 7 de la Champions League, es el segundo lugar de la liga Noruega, y con ese nivel buscará vencer a su rival inglés.

En la Champions League, el Bodo Glimt suma apenas 3 puntos y ocupa el lugar 33 de la competencia.